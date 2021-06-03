Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Более полугода ничего не слышно о Сергее Челобанове, который до этого был завсегдатаем всевозможных ток-шоу, давал интервью и на всю страну выяснял, является ли он отцом ребенка своей сожительницы. Однако еще зимой вся семья экс-возлюбленного Пугачевой переболела коронавирусом. С тех пор артист перестал выходить на связь.
Тревогу забил музыкальный продюсер Алексей Мускатин, который часто защищает своего друга в передачах, где все осуждают пристрастие Челобанова к горячительным напиткам.
По словам Мускатина, с зимы Сергей "ушел в глухую защиту", поэтому до него никто не может дозвониться.
"Он сейчас живет со своей женой и сыном, до жены я также не смог дозвониться, как и до матери",
– поделился продюсер с "Собеседником".
Остается лишь надеется, что с Челобановым все хорошо, в противном случае, об этом бы уже стало известно.
Напомним, что артист стал популярен во многом благодаря Аркадию Укупнику и Алле Пугачевой. Композитор познакомил Челобанова с Примадонной, у них завязался роман, который длился около 4 лет.
Именно Алла Борисовна сделала его популярным, а об их дуэте вспоминают до сих пор. Однако с радаров Челобанов пропал так же быстро, как и появился. Причиной расставания стала свадьба Пугачевой и Филиппа Киркорова.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства