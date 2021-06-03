Оба актера скончались в примерно одном возрасте

Для многих смерть Андрея Погребинского стала шоком. Актеру было всего 45 лет, он активно снимался в кино, работал каскадером. Однако накануне его жизнь оборвалась. Точные причины столь внезапной кончины неизвестны, однако многим поклонникам она напомнила такой же неожиданный уход Владимира Турчинского, известного публике под прозвищем Динамит.

Турчинский был на год постарше, однако как и Погребинский любил спорт и много внимания уделял своему здоровью. Динамит скончался от инфаркта, при этом за сутки до этого актеру сделали процедуру по очищению крови.

Погребинский же окончил факультет психологии СПбГУ, а после решил посвятить себя миру кино. Для этого он окончил актерские курсы. С 2007 года он начал активно сниматься. Благодаря фактурной внешности он часто играл оперативников, охранников или спортсменов.

Также Андрей профессионально занимался баскетболом и даже получил мастера спорта, пишет "Пятый канал".

Всего фильмография артиста насчитывает 52 фильма. Он успел появиться в "Улицах разбитых фонарей", "Мажоре", "Менторских войнах".

Поклонники до сих пор не могут поверить в случившееся, указывая на то, что он был совсем молод и талантлив. "Такой молодой, что же случилось? Очень жаль, колоритный артист. Такой трогательный в "Ментозаврах", – пишут пользователи Сети.