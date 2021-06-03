"Вы вульгарная и старомодная": участница "Модного приговора" вывела Васильева из себя

"Вы вульгарная и старомодная": участница "Модного приговора" вывела Васильева из себя
Александр Васильев. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Телеведущий даже поставил женщине диагноз

Александр Васильев всегда старается быть очень деликатным и вежливым, но в очередном выпуске "Модного приговора" ведущий не выдержал и сорвался на участницу по имени Лариса. 

Женщину на передачу привела дочь, которая хотела, чтобы ее мама начала одеваться скромнее и элегантнее. Девушка рассказала, что ее родительница любит кружева, обтягивающие мини-юбки и высокие ботфорты. Из-за этого наследнице даже было стыдно познакомить маму со своим молодым человеком. 

Ведущие сразу же принялись убежать Ларису, которой "немного за 40", что ей следовало бы обновить гардероб, чтобы начать привлекать достойных мужчин. Только вот героиня выпуска неожиданно встала в позу и сказала, что ее все устраивает. Мол, она стройна и юна, поэтому хочет, чтобы ее достоинства все видели. 

Раскритиковала Лариса и образы, подобранные народным стилистом. И телеведущие, и дочь в один голос твердили, что она так выглядит гораздо лучше, но женщину было не переубедить. В итоге Васильев не выдержал. 

"У вас есть диагноз! Вы вульгарная и старомодная! И провинциальная!"

взорвался историк моды. 

Участницу шоу такие слова задели, поэтому она сказала, что больше не хочет ходить с Васильевым по подиуму. "А я вообще никогда не хотел!" – услышала женщина в ответ.  

Ситуацию сгладила Эвелина Хромченко, которая сказала, что Лариса застряла в 90-х и, похоже, выбираться оттуда не собирается. 

Ранее Александр Васильев рассказал, кем его хотели заменить в кресле "Модного приговора". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость255851
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сам одевается как фурсетка
Гость255851
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какие гости таков и хозяин--этот ряженый клоун занялся бы хоть раз в жизни мужским делом паразитирует на труде народа
Гость255778
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Почему не показывают тех стилистов которые одевают гостей ?Вот посмотреть бы на них!
Гость255778
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Для меня эти эксперты в кавычках не являются ЭКСПЕРТАМИ, Чем больше смотрю, тем больше удивляюсь как они продвигают свое видение моды и нас в ней. Те кто не понимает их и не принимают, "Ну тупые!"
Гость Не хотят современные упитанные Мальчиши-Плохиши за идею《 жизню свою пластать》,как говорил Григорий казак из 《Тихого Дона》Вот истинные лица Некхтов,самые истинные, при первом крутом повороте и брехалка закрылась, и аргументов нет,и идеи в голове склеились.А ведь было сладко заливать несознательной молодежи в уши праведный гнев. Урок истории. Какая же 《мелкая и трусливая оппозиция.》😱
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Последний наряд-белый костюм в полоску-шарм！Предыдузий-широкие шаровары-дикость,ноги сразк уродливые стали,хотя у героини они чудные！
Гость253924
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Возомнили себя экспертами ,зарабатывают,таким образом, не хилые деньги, а нас ещё и обзывают. Они ведь не только одну эту женщину унизили, кем бы она ни была,- Мы все для них только способ заработать.
Настя
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Сидят дибилы и навязывают кто и как должен одеваться,а другие лузеры как овцы приходят,позорище.
Гость918154
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на этой передаче не смогли ни народный эксперт, ни эксперты моды одеть женщину !!!!! Ни один наряд не лез ни в какие ворота и не украшал ее!!!!! как можно было уговаривать женщину , говоря , что это очень красиво и ей идет!!!! чем больше смотришь эту передачу , тем большее разочарование получаешь! всем экспертам и васильеву не место в этой передаче , они и так там пустое место!!!!!! гнать их всех!!!!
Гость254390
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Старая б....дядь не как не угомонится. Все хорошо по молодости. А твой поезд ушел.
Гость255168
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НАДЕТЬ! Господи, слушать невозможно!
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