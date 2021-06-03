"Гафт обалдел": как сын Елены Яковлевой осадил легендарного актера

"Гафт обалдел": как сын Елены Яковлевой осадил легендарного актера
Валентин Гафт. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса вспомнила о забавном случае с гастролей

Сына Дениса Елена Яковлева родила в браке с Валерием Шальных. В детстве мальчик часто ездил со своими звездными родителями на гастроли. Во время одной из поездок произошел инцидент, о котором актриса до сих пор вспоминает с улыбкой. 

Тогда Яковлева и Шальных вместе с "Современником" отправились в Израиль, прихватив маленького Дениса с собой. Когда труппа переезжала из Тель-Авива в Хайфу, звезда "Интердевочки" сказала сыну, чтобы он сидел тихо и смотрел в окно. Мол, артистам надо отдохнуть и набраться сил перед спектаклем. 

Во время поездки многие актеры действительно отдыхали, но не Валентин Гафт, который сидел впереди Яковлевой. Мальчик всю дорогу действительно изучал пейзажи за окном, а вот легендарному артисту захотелось поговорить. 

"Он одно рассказывает, другое, хи-хи, ха-ха, все его слушают. Денис к нему наклоняется и говорит: "Вообще-то здесь все едут на спектакль, хотят отдохнуть, так что смотрите в окошко". Гафт обалдел", 

вспомнила Яковлева в интервью порталу "7 Дней". 

Кстати, возможно из-за того, что Денис с самого детства был погружен в закулисье актерской жизни, он решил не идти по стопам своих звездных родителей, а стать фитнес-тренером.

Ранее сын Яковлевой свел татуировку гроба с лица ради матери. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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