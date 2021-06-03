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Эммануил Виторган души не чает в младших наследницах. Вот и теперь не упустил случая похвалиться обеими дочурками. Он опубликовал в "Инстаграм" видео, на котором малышки помогают маме – наводят порядок во дворе, который актер назвал "Одесско-Бакинским".
В ролике Этель и Клара моют лежаки на террасе. Они стараются вовсю, пока их знаменитый папа смотрит телевизор. Девчушки протирают сиденья и по очереди макают тряпочки в воду.
Мама всячески воодушевляет дочек за кадром. Она говорит, что обе "молодцы, умнички", Клару называет своим "солнышком" и подсказывает, что делать. Попутно Ирина Млодик снимает все происходящее на камеру.
"Мамины помощницы... Готовимся к летнему сезону", – подписал видео Виторган. Ролик растрогал пользователей соцсети.
"Подрастают хозяюшки!!!", "Обожаю ваших девочек", "Какие умнички!!! Ну все. мамочка может расслабиться, дочурки помогут во всем!!!", "Детки конфетки", "Какая милота. Подошли к уборке ответственно и с чувством, толком, расстановкой", "Видно, что родители обожают своих деток",
– прокомментировали они. Не удержалась и пародистка Елена Воробей, отметив: "Детский труд оплачивается родительской любовью и круглосуточным обожанием".
Эммануилу Виторгану 81 год, его жене Ирине Млодик – 59 лет. Их первая дочка – Этель – родилась в 2018 году, через год появилась на свет младшая – Клара.
Знаменитый папа любит малышек безгранично и не прочь показать, какие они хорошенькие, чем не раз вызывал умиление поклонников. Ранее актер поделился трогательным снимком младших наследниц.
Кроме них у актера есть взрослые дети – дочь Ксения от первого брака и сын Максим от второго.
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