Фестиваль пройдет уже в июле

В программу 74-го Каннского кинофестиваля были включены сразу три российских фильма.

В основном конкурсе будет показана новая картина Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". В секцию "Особый взгляд" попали работа "30 дней 30 ночей" Алексея Германа – младшего и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, пишет Super.ru.

Кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. В прошлом году конкурс пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.