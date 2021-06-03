Ничего не осталось: как выглядит могила Сергея Бондарчука

Ничего не осталось: как выглядит могила Сергея Бондарчука
Сергей Бондарчук. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com
После смерти знаменитого актера и режиссера прошло 26 лет

Сергей Бондарчук был похоронен на десятом участке Новодевичьего кладбища. Однако теперь его могилу вряд ли кто разыщет. На том месте нет ничего, что указывало бы на захоронение одного из известнейших не только в нашей стране людей.

Ни таблички, ни креста. Только песок да четыре торчащих из земли металлических стержня, на которых держалась плита, некогда изображавшая крест. 

Между тем захоронение его дочери – Алены Бондарчук – содержится в полном порядке. Есть и надгробие, и барельеф, и надпись, и вазон с цветами.

Обозначена и убрана также могила жены режиссера – актрисы Ирины Скобцевой. Там стоит деревянный крест с табличкой, большой портрет и вазы с розами.

Как же случилось, что на месте последнего пристанища великого режиссера и талантливейшего актера не осталось ни одного упоминания о нем? 

Сергей Бондарчук умер от инфаркта 26 лет назад. Прошло немного времени, и на его могиле установили белый мраморный бюст, который демонтировали семь лет назад. Теперь он находится на "Мосфильме".

Одиннадцать лет назад скончалась дочь знаменитости – Алена Бондарчук. Ее похоронили рядом с местом последнего пристанища известного отца.

На оба захоронения были уложены одинаковые мраморные плиты. Позже там появился белый мраморный мемориальный комплекс, отмечает "Экспресс-газета".

В прошлом году умерла Ирина Скобцева. Вдову Бондарчука похоронили в одну могилу с ним. Мемориальный комплекс был разобран, и надгробия режиссера тоже не стало.  

Полина ДОРОЖКИНА

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