Рэпера Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков

Его обязали заплатить штраф

Зюзинский суд Москвы вынес решение по делу Алишера Моргенштерна. Рэпера признали виновным в пропаганде наркотиков и оштрафовали на 100 тысяч рублей. 

Злонамеренный подтекст обнаружили в двух песнях артиста: "Розовое вино-2" и Family. Как передает телеканал "360", Моргенштерн считает себя невиновным и намерен обжаловать приговор.

Во время суда он заявлял, что фразы, в которых выявили пропаганду наркотических средств, принадлежат не ему. Адвокат артиста Сергей Жорин полагает, что Алишера осудили, поскольку в обществе возник подобный запрос, и, если бы не это дело, исполнителю бы предъявили обвинение по другому вопросу.


Роман ИГНАТОВ

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