Из квартиры Максаковой пропали 100 тысяч долларов и картины – СМИ

Из квартиры Максаковой пропали 100 тысяч долларов и картины – СМИ
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неизвестно, кто совершил злодеяние

Мария Максакова переживает непростое время. Оперной диве не удалось наладить отношения со своей знаменитой матерью и детьми. И вот артистка столкнулась с новой трудностью. Как сообщают СМИ, ее квартиру обокрали.

Максакова приехала в квартиру, которую недавно вернула себе через суд. Певица попыталась открыть дверь ключом, но у нее ничего не вышло. В итоге Мария была вынуждена обратиться в специальную службу.

Попав внутрь, знаменитость поняла, что что-то не так. Она обнаружила пропажу около 100 тысяч долларов (чуть больше семи миллионов рублей), которые лежали в сейфе, и нескольких картин. Общая сумма ущерба составила примерно полмиллиона долларов (36,6 миллиона рублей), передает РЕН ТВ.

На данный момент неизвестно, кто совершил злодеяние. Также не уточняется, обратилась ли звезда в полицию. 

Напомним, в апреле двое детей Максаковой, дочь Людмила и сын Илья, обратились в суд, чтобы лишить родительницу роскошной квартиры. По некоторым данным, стоимость жилья составляет 200 миллионов рублей.

Мария заявила, что поступить подобным образом наследников надоумил ее бывший супруг Владимир Тюрин. Оперная дива считает – экс-избранник попросту издевается над ней. 

Что касается квартиры, расположенной на Краснопресненской набережной, то ее артистке подарил отец. В 2018 году группа мужчин обманом присвоила себе данную недвижимость. Максакова обратилась суд. После долгих разбирательств певица смогла доказать, что стала жертвой мошенников. Однако в марте этого года на недвижимость временно наложили арест, поскольку она проходила как вещдок по уголовному делу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

гость
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И в вазу из венецианского стекла на¢paли! :-(
Гость255374
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Молодцы ребята. Всё нужно вычисьить и квартиру тоже. Предатель
Гость255315
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