Многие отметили, что театральный режиссер достойна большего

На своей инстаграм-странице Станислав Садальский сообщил об открытии памятника Галины Волчек. Журналист опубликовал фотографию монумента, который вызвал оторопь у общественности.

Напомним, Волчек скончалась 26 декабря 2019 года. Бывшему худруку "Современника" было 86 лет. Похоронили актрису на Новодевичьем кладбище. И вот спустя пару месяцев на могиле Галины Борисовны появился памятник. Судя по снимку, он представляет собой белую гранитную колонну с бюстом покойной знаменитости.

Садальский рассказал – ему позвонила бывшая невестка Волчек Татьяна Цыплакова. Она выразила сожаление по поводу того, что никто из коллег театрального режиссера не знает об открытии памятника.

"Ничего странного нет, как и нет уже "Современника", - высказался Станислав.

Артист поинтересовался у поклонников, нравится ли им возведенный монумент. Сам он отметил, что результат разочаровал.

Многие согласились с мнением юмориста.

"Памятник ужасен!!!! Неужели родственники это одобрили?", "Странное ощущение, как будто она из дупла вылезла...", "Как надо было не любить Галину Борисовну, чтобы такое создать?", "Такой величайшей фигуре, как Галина Борисовна, могли бы сделать и достойный памятник...", – возмутились пользователи Сети.

Комментаторы задались вопросом, как скульпторы могли создать такой памятник для легендарной личности. Кто-то предположил, что родные знаменитости выбрали вариант подешевле из-за нехватки денег.

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