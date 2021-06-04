Дочь Андрея Миронова поддержала Елену Проклову

Страсти вокруг уже почившего Олега Табакова никак не утихнут: продолжают выходить посвященной харрасменту ток-шоу, звезды российского шоу-бизнеса делятся своими мыслями в социальных сетях. Ряды неравнодушных пополнила Мария Голубкина, которая решила поддержать Елену Проклову, а заодно и рассказала, каким на самом деле был всенародный любимец.

В своем "Инстаграме" дочь Андрея Миронова провела прямой эфир, полностью посвященный скандалу. Поклонники высказывали свое мнение, а актриса с ними спорила. Не согласилась она, например, с мнением, что звезда киноленты "Собака на сене" своими откровениями опозорила память великого гения.

"Для меня гений – это скорее Эйнштейн. А он – просто актер. Чего такого-то особенного? Ну, умеет он кривляться, и что дальше?"

– отрезала Мария.

Интернет-пользователи не сдавались и напомнили Голубкиной, что Проклова частенько рассказывала журналистам подробности своей личной жизни: и про аборт, и про отношения с Мироновым.

И тут артистка не согласилась, заявив, что Елену Игоревну с детства "харрасили".

Прошлась знаменитость и по самому Табакову. Она подчеркнула, что верит актрисе, потому что наслышана о домогательствах любимца миллионов.

"Я училась в Щукинском училище, но до меня доходили слухи про безобразия, творящиеся со студентками во МХАТе. Причем об этом говорили много-много лет!"

– выдала Голубкина.

Ранее рассекретила личность своего растлителя, подтвердив догадки публики. На такой смелый шаг ее подтолкнули откровения Елены Антоненко.