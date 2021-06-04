Телеведущий закончил выпуск очередной порцией юмора

Ни один эфир шоу "Место встречи" не обходится без анекдотов Андрея Норкина. В последнем выпуске гости студии обсуждали молодых блогеров и участие в важных политических мероприятиях. Все началось с нашумевшего появления Дани Милохин на Петербургском международном экономическом форуме.

Также эксперты обсудили влияние известных в Сети персонажей на голосование по поправкам к Конституции.

Дискуссия получилось жаркой, поэтому, желая разрядить обстановку, Норкин выдал новый анекдот.

"– Ксения Анатольевна, алло, а хотели вам предложить сняться в рекламном ролике. – Ой, а что нужно рекламировать? – Зубную пасту, вы согласны? – Да, согласна. – Ой, как хорошо, а то у нас, знаете ли, бобер заболел",

– пошутил телеведущий, заставив зал взорваться от хохота.

Правда, в Сети юмор журналиста оценили не все. В комментариях к публикации пользователи отметили, что в этот раз анекдот был не очень смешным. Другие же назвали новый анекдот Норкина злым, отметив, что не ожидали от него подобного.

Ранее ведущий "Места встречи" признался, что поведение Милохина на ПМЭФ вызвало у него смешанные чувства. Презентацию юного блогера опытный журналист мельком, но даже этого хватило, чтобы он "испытал чувство растерянности".