Страница в соцсети исполнителя одной из главных ролей в телефильме была взломана

Подруга и бывший продюсер актера из сериала "Татьянин день" рассказала правду о его болезни. У Артема Артемьева нет рака, и деньги ему не нужны, сообщила журналистам Виталия Солнечная.

История началась с публикации на странице актера в "Фейсбук" записи от его имени. В ней говорилось, что у исполнителя одной из главных ролей в известном телефильме рак кишечника, и он просит деньги на лечение.

У Артема все в порядке, он ничем не болен, и в материальной поддержке не нуждается. Уже несколько лет он "не ведет светской жизни и не дает интервью", прокомментировала его подруга.

По словам экс-продюсера актера, его страницу в соцсети взломали, и удалить ее не получается. Сам же Артемьев работает в не связанной с кино области. Не так давно он стал папой, отметила Солнечная.

Также она попросила поклонников не отправлять деньги на указанные в "Фейсбук" карты и счета. Если бы Артему действительно потребовалась такая помощь, он обратился бы к друзьям и "не опустился бы до попрошайничества у фанатов", заверила Виталия корреспондента StarHit, добавив, что хорошо знакома с актером десять лет.

Тем временем в соцсети продолжают публиковать новые посты с фото Артемьева. В одном, который появился несколько часов назад, выражается благодарность всем неравнодушным.

Одна из главных ролей в сериале "Татьянин день" принесла Артему Артемьеву известность в нашей стране. После участия в этом фильме его не раз приглашали сняться в других картинах. Он много раз играл "красивого, но коварного" мужчину, но пришло время, когда устал от этого образа, Девять лет назад он завершил карьеру актера.