Умер актер из "12 стульев"

Умер актер из "12 стульев"
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту было 80 лет

Не стало народного артиста Украины Валерия Шептекиты. Актер скончался в Киеве на 81-м году жизни. 

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Еще в мае Валерий Иванович был госпитализирован, долгое время лежал в реанимации, но в итоге болезнь победила, пишет "Российская газета". Дата и время прощания с народным артистом пока неизвестна. 

Шептекита родился в декабре 1940 года. С самого детства его тянуло к творчеству: музыке, рисованию, актерству.

В итоге в 1963, когда за его плечами было уже более 25 сыгранных ролей, он поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. 

Почти 40 лет актер посвятил Молодому театру, на странице которого и была опубликована печальная новость. Также активно снимался в кино. Большинству зрителей он известен благодаря украинской музыкальной версии "12 стульев", а в "Трех гильзах от английского карабина" ему досталась главная роль. 

В его фильмографии можно найти культовые советские картины. Например, киноленты "Гуси-лебеди летят", "Одинокая женщина желает познакомиться" и "Борис Годунов".  

Юлия МИХАЙЛОВА

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