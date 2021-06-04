Артисту было 80 лет

Не стало народного артиста Украины Валерия Шептекиты. Актер скончался в Киеве на 81-м году жизни.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Еще в мае Валерий Иванович был госпитализирован, долгое время лежал в реанимации, но в итоге болезнь победила, пишет "Российская газета". Дата и время прощания с народным артистом пока неизвестна.

Шептекита родился в декабре 1940 года. С самого детства его тянуло к творчеству: музыке, рисованию, актерству.

В итоге в 1963, когда за его плечами было уже более 25 сыгранных ролей, он поступил в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Почти 40 лет актер посвятил Молодому театру, на странице которого и была опубликована печальная новость. Также активно снимался в кино. Большинству зрителей он известен благодаря украинской музыкальной версии "12 стульев", а в "Трех гильзах от английского карабина" ему досталась главная роль.

В его фильмографии можно найти культовые советские картины. Например, киноленты "Гуси-лебеди летят", "Одинокая женщина желает познакомиться" и "Борис Годунов".