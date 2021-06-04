Телеведущая и другие пассажиры оказались в страшной опасности

Светская львица Ксения Собчак чуть не стала одной из жертв авиакатастрофы. У самолета, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, сломалась одна из стоек шасси. К счастью, все сложилось благополучно – опытные пилоты смогли посадить лайнер в московском аэропорту "Шереметьево".



В экстренных службах сообщили, что в какой-то момент сработал датчик неисправности важной детали шасси. При такой поломке у воздушного судна могут быть большие проблемы с приземлением. Инцидент произошел на пассажирском лайнере А321, пишет РИА "Новости".

В конце концов, пилотам удалось разобраться с ситуацией. Борт осуществил посадку в обычном режиме в аэропорту столицы. Никто из пассажиров не пострадал. На борту самолета находилась и знаменитая телеведущая Ксения Собчак. Светская львица поделилась в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" видео– и фотоматериалами инцидента. Там же она рассказала, что некоторое время пассажирам запрещали выходить из самолета. А встречать А321 приехали пожарные машины.

По словам Собчак выходит, что воздушное судно трижды пыталось выпустить шасси, однако попытки пилотов были тщетны. Только с четвертого захода механизм подался, и они смогли пойти на посадку.

К слову, накануне Ксения Собчак поучаствовала в необычном перфомансе с возлежанием на полу в одном из залов, где проводился Петербургский экономический форум.