Актриса уверена, что при желании телеведущий обязательно женится

Год назад не стало Юлии Норкиной. Точные причины смерти журналистки неизвестны до сих пор. Одни говорят, что супруга ведущего шоу "Место встречи" скончалась из-за инфаркта, в прессе же поговаривали, что Юлия не справилась с изменой мужа. Ясность внести решила Анна Калашникова, которая часто пересекалась с телеведущей на съемках различных ток-шоу.

Норкину звезда сериала "Даешь молодежь" называет гениальной женой. Юлия не только пожертвовала своей карьерой ради любви, но и всегда следила за тем, чтобы телеведущий был сыт, одет и ухожен.

А вот слухам об измене Калашникова призвала не верить. Артистка указала на то, что прошел уже год после смерти радиоведущей, только вот с Норкиным до сих пор не видно новой избранницы.

"Судя по всему, слухи о его изменах были жестокой выдумкой. Видимо, кто-то хотел опорочить известного телеведущего, убрать конкурента",

– предположила Анна в разговоре с "Собеседником".

Но медиаменеджер оказался сильнее всех сплетен и пересудов, потому что и по сей день остается востребованным телеведущим. Правда, о личной жизни 50-летний Норкин, кажется, забыл.

Это очень огорчает Калашникову, которая уверена, что журналист еще сможет найти ту самую, нужно лишь желание. Тем более, что Андрея можно смело считать завидным женихом: он успешен, богат и красив. Осталось лишь посмотреть по сторонам, намекает актриса.

Ранее Норкин рассмешил зрителей "Места встречи" анекдотом про Собчак и бобра.