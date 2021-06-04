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Год назад не стало Юлии Норкиной. Точные причины смерти журналистки неизвестны до сих пор. Одни говорят, что супруга ведущего шоу "Место встречи" скончалась из-за инфаркта, в прессе же поговаривали, что Юлия не справилась с изменой мужа. Ясность внести решила Анна Калашникова, которая часто пересекалась с телеведущей на съемках различных ток-шоу.
Норкину звезда сериала "Даешь молодежь" называет гениальной женой. Юлия не только пожертвовала своей карьерой ради любви, но и всегда следила за тем, чтобы телеведущий был сыт, одет и ухожен.
А вот слухам об измене Калашникова призвала не верить. Артистка указала на то, что прошел уже год после смерти радиоведущей, только вот с Норкиным до сих пор не видно новой избранницы.
"Судя по всему, слухи о его изменах были жестокой выдумкой. Видимо, кто-то хотел опорочить известного телеведущего, убрать конкурента",
– предположила Анна в разговоре с "Собеседником".
Но медиаменеджер оказался сильнее всех сплетен и пересудов, потому что и по сей день остается востребованным телеведущим. Правда, о личной жизни 50-летний Норкин, кажется, забыл.
Это очень огорчает Калашникову, которая уверена, что журналист еще сможет найти ту самую, нужно лишь желание. Тем более, что Андрея можно смело считать завидным женихом: он успешен, богат и красив. Осталось лишь посмотреть по сторонам, намекает актриса.
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