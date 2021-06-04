Общественность порадовалась сподвижкам в деле

Накануне Станислав Садальский в личном микроблоге опубликовал фотографию памятника, установленного на могиле Галины Волчек. Журналист заявил, что изваяние получилось ужасным. Подписчики артиста полностью разделили его точку зрения.

Напомним, Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище 29 декабря 2019 года. Недавно на могиле появился монумент, оформленный в виде белой гранитной колонны и бюста легендарного театрального режиссера. Поклонники пришли в ужас, увидев странное сооружение. Некоторые предположили, что у родных артистки попросту не хватило денег на нормальную скульптуру.

После того, как Садальский привлек внимание общественности к захоронению Галины Борисовны, памятник, по всей видимости, решили заменить. Об этом свидетельствует свежий снимок с кладбища, выложенный в "Инстаграм".

На фотографии запечатлен завернутый в брезент монумент. Станислав обратился к подписчикам со словами благодарности.

"Только благодаря вам, вашему отрицательному мнению в "Инстаграм" этот ужас над могилой величайшей современницы никто больше не увидит", – написал актер.

Он в очередной раз раскритиковал работу скульпторов, назвав изваяние "уродливым".

Пользователи Сети порадовались общей победе. Они вновь задались вопросом – неужели Галина Борисовна была достойна такого памятника.

Ранее о странном изваянии высказалась Ольга Дроздова. Актриса отметила – видимо, сын Волчек видел мать именно такой, поэтому его выбор нужно уважать. При этом супруга Дмитрия Певцова добавила, что в ее памяти сохранился совершенно другой образ бывшего худрука "Современника".