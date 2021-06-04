Директор Шатунова послал Вайкуле "петь в кабах" после критики песни "Белые розы"

Директор Шатунова послал Вайкуле "петь в кабах" после критики песни "Белые розы"
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Мужчина заявил, что певица недостойна того, чтобы о ней говорили

Недавно в Сети появился новый выпуск популярного Ютуб-шоу "Музыкалити", гостьями которого стали певица Лайма Вайкуле и блогер Айза Долматова. В ходе передачи артистка раскритиковала песню "Белые розы" группы "Ласковый май", назвав ее музыкой "для дебилов".

Узнав об этом, директор Юрия Шатунова и по совместительству бывший администратор группы Аркадий Кудряшов нелестно отозвался о Вайкуле.

Мужчина заявил – он не собирается разбираться с теми артистами, которые выступают в ресторанах. Кудряшов добавил, что скорее всего Лайма просто устала исполнять эту композицию в предприятиях общественного питания, передает "Газета.ru".

"Смешно, просто смешно. Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Кто она такая, чтобы о ней писать и говорить?" – отрезал Аркадий.

Директор Шатунова отметил, что место исполнительницы – в кабаке. Тем самым Кудряшов завуалированно посоветовал Вайкуле не лезть в музыкальную индустрию.

Напомним, очередной скандал на шоу "Музыкалити" произошел после того, как Максим Галкин включил современный трек "Мальчик на девятке". Услышанное привело Вайкуле в ужас. Знаменитость сравнила песню с композицией "Белые розы". Когда супруг Примадонны поинтересовался, что не так с хитом 1989 года, Вайкуле ответила, что он имеет ужасную аранжировку. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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