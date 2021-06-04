Эксперт по лжи разоблачила солистку Little Big Таюрскую: отношения с Прусикиным начались до развода

Эксперт по лжи разоблачила солистку Little Big Таюрскую: отношения с Прусикиным начались до развода
Фото: www.instagram.com /sonyatayurskaya
Певица не смогла скрыть правду

Эксперт по лжи Светлана Филатова проанализировала интервью Софьи Таюрской, которое та дала Ксении Собчак. Напомним, солистка Little Big призналась экс-звезде "Дома-2", что она состоит в отношениях с лидером группы Ильей Прусикиным. При этом певица подчеркнула – их роман начался после того, как Ильич развелся с женой. Однако физиогномист считает иначе.

В 2019 году Прусикин расстался с Ириной Смелой. Как рассказала Таюрская, она начала встречаться с Ильей в 2020 году. До этого она якобы тоже состояла в отношениях.

В разговоре с Собчак Софья заявила, что честна перед всеми. Эксперт по лжи обратила внимание на то, что в это время артистка активно мотает головой. Это указывает на ложь с ее стороны.

Когда Ксения напрямую спросила у певицы о романе с Прусикиным, она начала нервничать – сжала губы, сглотнула и выдержала паузу.

Также Филатова раскрыла истинное отношение Таюрской к бывшей избраннице Ильича. Говоря о том, что певец поставил точку в отношениях с женой в 2019 году, звезда замешкалась, прежде чем произнесла статус Смелой. Примечательно, что Софья ни разу не назвала соперницу по имени, что указывает на чувство неприязни.

Имеется один любопытный факт – два года назад Собчак делала интервью, посвященное группе Little Big. Тогда скандально известная блондинка заметила, что Софья перетягивала все внимание на себя. Певица занималась готовкой и пыталась окружить всех присутствующих заботой. А вот Смелая, наоборот, оставалась в стороне.

В свежем интервью Ксения предположила, что роман между солистами закрутился скорее всего еще в 2019 году. Услышав эту версию, Таюрская вновь начала нервничать. По мнению физиогномиста, это говорит о лжи. То есть, как бы знаменитости не пыталась отмахнуться от статуса "разлучницы", на крах союза Прусикина и Смелой повлияла именно она. 

Ранее Таюрская высказалась об отношениях с Ильичем. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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