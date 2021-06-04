Фирсов начал спиваться в квартире Легкоступовой

Фирсов начал спиваться в квартире Легкоступовой
Фото: Evguenii Matveev/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Помочь яхтсмену попытался его сын

После смерти Валентины Легкоступовой часть квартиры, в которой певица жила вместе со своим сыном Матвеем, досталась ее супругу Юрию Фирсову. Соседи покойной артистки заявили, что яхтсмен спивается в четырех стенах.

Некоторое время назад Фирсов сменил замки и обосновался в жилище. Соседка Легкоступовой Анна Иволгина сообщила – вдовец живет в квартире не один.

По словам женщины, компанию Юрию составляет его сын Даниил.

"Вижу его тут почти каждый день", – отметила Иволгина.

Что касается наследников Валентины Валерьевны, Матвея и Анэтты Бриль, то они не появляются в жилплощади родительницы.

Многие жители дома утверждают, что яхтсмен в последнее время все чаще налегает на бутылку. В разговоре с "Комсомольской Правдой" сын Фирсова рассказал, что помогает отцу справится с алкогольной зависимостью. Даниил добавил, что он не живет вместе с Юрием. В квартире он появляется для того, чтобы поставить родителю капельницы.

В это время сын исполнительницы хита "Ягода-малина" вынужден проживать в съемной квартире. По словам Анэтты, на данный момент Матвей работает и самостоятельно платит за аренду.

Когда Фирсов узнал о положении молодого человека, то предложил пасынку переехать к нему. Однако от такого приглашения наследник певицы отказался. В его памяти еще свежи моменты, как яхтсмен под действием алкоголя выгонял его из жилища и выламывал двери.

Ранее стало известно о том, что Фирсов подал в суд на детей Легкоступовой. Вдовец потребовал с них 100 тысяч рублей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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