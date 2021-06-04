Норкина послала мужу предупреждающий знак с того света

Норкина послала мужу предупреждающий знак с того света
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Кравец рассказала о мистическом сне с журналисткой

Ровно год назад не стало Юлии Норкиной. Алена Кравец рассказала, что к ней часто приходит во снах покойная журналистка.

Кравец призналась, что она долгое время не могла смириться со смертью Норкиной. Певица постоянно плакала, не веря в произошедшее. Однажды ей приснилась Юлия – телеведущая попросила модель перестать скорбеть по ней. Юлия призналась, что ей гораздо лучше на небесах, чем на земле.

В годовщину трагедии супруга звезды передачи "Место встречи" вновь явилась во сне Алене. В интервью "Собеседнику" Кравец отметила – журналистка была облачена в белое платье, похожее на свадебное. По словам Юлии, она попала в рай.

Также Кравец вспомнила несколько пугающие слова телезвезды.

"Алена, мы с тобой еще встретимся, но позже!" – пообещала Юлия.

Журналистка рассказала, что компанию ей составляют Армен Джигарханян и Сергей Доренко. А недавно она познакомилась с Юлией Началовой. Певица показалась телеведущей прекрасным человеком.

Кравец отметила, что все происходило в каком-то парке. Они с Юлией сидели и разговаривали под чудесное пение птиц.

Когда певица спросила свою собеседницу про супруга Андрея, она тут же изменилась в лице. Норкина до сих пор переживает за избранника. Покойной неприятен тот факт, что журналист "зажигает с молодыми красотками". Телеведущая боится, как бы он не попал на крючок некоторых коварных женщин.

Ранее артистка Анна Калашникова рассказала о личной жизни овдовевшего год назад Норкина. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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пусть этот клоун и дальше анекдоты рассказывает
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