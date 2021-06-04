Телеведущий пришел в ужас от всего происходящего

Сегодня, 4 июня, Дмитрий Шепелев вернулся из Белоруссии. В личном микроблоге телеведущий поделился впечатлениями от поездки в Республику.

Детство и юность Шепелева прошли в Минске. Когда Дмитрию исполнилось 20 с лишним лет, он переехал в Киев. В белорусской столице у телезвезды остались родные и друзья.

Телеведущий рассказал, что в Белоруссии он пробыл всего два дня. Этого времени ему хватило для того, чтобы понять, какой ужас там происходит.

По словам телеведущего, информация, которая доходит до россиян – это лишь "вершина айсберга".

"В действительности все сложнее, страшнее, тяжелее", – отметил Дмитрий в разделе "сторис".

Позже он опубликовал пост, в котором более подробно высказался о происходящем в Республике. Шепелев заявил – раньше Минск был для него уютным и родным местом, где всегда ждали близкие люди. Сейчас же шесть приятелей телеведущего были вынуждены эмигрировать.

Дмитрий сообщил, что в белорусской столице существуют две реальности. Первая – люди, жаждущие перемен, вторая – те, кто по каким-то причинам старается не реагировать на окружающую обстановку. Эти категории граждан объединяют лишь чувство страха и уныние.

Знаменитость не понимает, как люди умудряются жить в городе, где им в спину дышит опасность ареста. Шепелев подчеркнул, что многим приходится ходить по улицам, постоянно озираясь.

Ранее стало известно о том, что Шепелев выиграл у родителей Фриске суд за квартиру.