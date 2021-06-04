"Просто катастрофа": Шепелева поразило происходящее в Минске

"Просто катастрофа": Шепелева поразило происходящее в Минске
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущий пришел в ужас от всего происходящего

Сегодня, 4 июня, Дмитрий Шепелев вернулся из Белоруссии. В личном микроблоге телеведущий поделился впечатлениями от поездки в Республику.

Детство и юность Шепелева прошли в Минске. Когда Дмитрию исполнилось 20 с лишним лет, он переехал в Киев. В белорусской столице у телезвезды остались родные и друзья.

Телеведущий рассказал, что в Белоруссии он пробыл всего два дня. Этого времени ему хватило для того, чтобы понять, какой ужас там происходит.

По словам телеведущего, информация, которая доходит до россиян – это лишь "вершина айсберга".

"В действительности все сложнее, страшнее, тяжелее", – отметил Дмитрий в разделе "сторис".

Позже он опубликовал пост, в котором более подробно высказался о происходящем в Республике. Шепелев заявил – раньше Минск был для него уютным и родным местом, где всегда ждали близкие люди. Сейчас же шесть приятелей телеведущего были вынуждены эмигрировать.

Дмитрий сообщил, что в белорусской столице существуют две реальности. Первая – люди, жаждущие перемен, вторая – те, кто по каким-то причинам старается не реагировать на окружающую обстановку. Эти категории граждан объединяют лишь чувство страха и уныние.

Знаменитость не понимает, как люди умудряются жить в городе, где им в спину дышит опасность ареста. Шепелев подчеркнул, что многим приходится ходить по улицам, постоянно озираясь.

Ранее стало известно о том, что Шепелев выиграл у родителей Фриске суд за квартиру. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость256647
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Гость256851
а что же если большинство, тогда даже тут у тебя дизлайков больше?? еще не кончились грошики на пригожинских ботафермах? а то я с внуками гуляю, мешают. да бабульки интернета того в глаза не видели
Вам делать не чего и вот сидите целыми днями в интернете,а мы люди занятые.И нам ваши лайки и дизлайки до одного места, мы свою позицию знаем хорошо!
Гость256877
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Ребята, приезжайте ко мне. Я Вам покажу, как я "плохо" живу. Приезжайте. Осетрины не обещаю, но угощу
Гость256851
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Гость256647
Нет,Дмитрий, есть люди и их большинство,которые поддерживают Александра Григорьевича,а не " молчаливое большинство",как Вы называете,мы реагируем на обстановку,но Мы хорошо воспитанные люди и поддерживаем нашего президента другими методами и вседующий раз мы будем голосовать только за него!
а что же если большинство, тогда даже тут у тебя дизлайков больше?? еще не кончились грошики на пригожинских ботафермах? а то я с внуками гуляю, мешают. да бабульки интернета того в глаза не видели
Гость256258
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неизвестный
вот засранцы -голые,босые бегают и считают что в раю
учись у Шепелева как у пенсионеров внаглую квартиры отжимать-тоже будешь в шоколаде купаться

уж чья бы корова мычала-/выводы он будет делать о чужой стране имея в друзьях таких же хитрожо пых аферистов и хапуг/

за собой Димочка следим...чтоб не оглядываться в ближайшем будущем, мало ли дружба с *борцунами белорусской власти* вылезет через одно место в неприглядном виде
понимаю, что *деньги не пахнут*, но всё же... поберёг бы себя--тебе ещё малолетнего сыночка нАноги подымать
Гость256779
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обсалютная правда!обезумевшие от безнаказанности творят бандитский беспредел!
Салим.
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Альфонсик закукарекал.
Гость256752
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Как вам не стыдно, Шепелев! Это у нас ходят и оглядываются? Да всегда Беларусь была самой спокойной страной! Пока эти отморозки не перевернули все с ног на голову! Да и сейчас уличные марши утихли и можно хоть по городу с внуками погулять. А насчет криминала-так наша милиция держит все под контролем, если отморозков и психопатов не считать, но это дело психиатров-такая уж молодежь некоторая... И не смейте наговаривать на нашу Беларусь!
Гость256732
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Шепелев,вам не стыдно?Что вы могли визуально узнать,что происходит в Минске?А что происходит,скажу:люди работают,как работают все государственные службы,транспорт,больницы,магазины,театры,выставки,библиотеки,музеи,даже яркие,многокрасочные базары.Дети резвятся во дворах,парках,мамы вывозят в колясках своих малышей дышать свежим воздухом в скверах и парках.Узнали,что 6 товарищей умыкнули за границу?Для страны-не потеря,когда бросаются наутёк предатели или в поисках "райской"жизни.Да,нет числа ,похожим на вас,извините,дерьмократам...Подстраховались на "случай"?!
ВалентинаГость
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Кто такой Шепелев? Альфонс и неудачник! Примазался в Москве благодаря Ж.Фриске и берется судить о Беларусии. Как можно назвать такого человека, который врет про страну в которой он не живет? Негодяй.!
Гость256647
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Гость256647
А, Вам, как и "змагарам" интересна только материальная сторона!
Вот по поводу: "голые,босые".Вы наверно не в курсе, что в стране с самым высоким уровнем жизни ( Швейцария),только каждый третий имеет собственное жилье, а Мы белорусы,почти каждый имеет собственное жилье, а некоторые частные дома на уровень,а может и два лучше чем той же Швейцарии, а для человека самое главное иметь собственное жилье и не зависеть от арендного и наша страна идет к этой цели
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