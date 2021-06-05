Музыканта не устроил выбор лучшего артиста

Скандальный российский рэпер Моргенштерн устроил скандал на музыкальной премии "Муз-ТВ". Артист полностью проигнорировал ведущую мероприятия Ксению Собчак, когда последняя обратилась к музыканту. На самой церемонии Алишер появился на инвалидной коляске вместе со своей возлюбленной Диларой. Еще до вручения музыкант заявил, что для него награда не имеет значения. Однако музыкальный исполнитель весьма неоднозначно отреагировал на факт того, что победа досталась не ему.

В один момент к Алишеру обратилась Ксения Собчак, заявив, что ее все боятся, включая самого рэпера. В ответ артист рассмеялся, однако отвечать не стал. Впрочем, журналистка попыталась выйти из неловкой ситуации, пристыдив музыканта за игнорирование ее вопросов, и заявила, что за интервью Алишер просил у нее 5 млн рублей.

"Проси шесть миллионов, и мы вдвоем порвем эту дрянь", – крикнул Алишеру ведущий Дмитрий Нагиев.

Победителем в номинации "Лучший исполнитель" оказался Александр Ревва. По мнению Алишера, такое решение было в корне неверным: музыкант ворвался на сцену и потребовал у зрителей решить, кто лучше: он или Ревва. Далее артист разразился нецензурной бранью, заявив, что для него премия "Муз-ТВ" не значит ровным счетом ничего, и покинул сцену.

Ранее Моргенштерна признали виновным в пропаганде наркотиков. Артисту вынесли штраф в размере 100 тысяч рублей. Так, Зюзинский суд Москвы постановил, что в двух известных песнях исполнителя содержится соответствующий подтекст. Сам Моргенштерн заявил, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.







