Киркоров распереживался из-за состояния своего 89-летнего отца

Киркоров распереживался из-за состояния своего 89-летнего отца
Филипп Киркоров. Фото: Павел Кашаев/www.globallookpress.com
Артист верит, что все будет хорошо

Отец Филиппа Киркорова Бедрос госпитализирован из-за плохого состояния. Сам артист пытается хранить спокойствие. Музыкант сообщил, что не теряет надежды на то, что в следующем году отметит с папой его 90-летие.

О состоянии Бедроса музыкант рассказал во время вручения премии "Муз-ТВ". Король отечественной эстрады сообщил, что его отец находится в настоящее время в больнице, за ним регулярно наблюдают врачи. О конкретных деталях исполнитель рассказывать не стал. Какой диагноз поставили Киркорову-старшему, остается неизвестным.

Филипп, тем не менее, верит, что родитель поправится, и Бедрос проживет еще много лет. Своими мыслями артист поделился с блогером Давидом Манукяном, который явился на премию вместе с ним.

"Уверен, что в следующем году отметим и мое 55-летие, и его 90-летие", – высказался музыкант.

Известно, что Киркоров одержал победу на ежегодной премии "Муз-ТВ" в номинации "За вклад в развитие нового поколения артистов". Филипп признался, что и в дальнейшем собирается работать над новыми материалами с Давой. Артист также сообщил, что собирался посетить с рэпером Афон, однако их планам помешала коронавирусная эпидемия.

О том, что Бедроса госпитализировали в одну из столичных клиник, сообщалось в конце мая. Тогда медиа писали, что народный артист России проходит курс консервативной терапии. У знаменитости выявили хроническую сердечную недостаточность.

В начале весны также стало известно, что Бедросу срочно вызвали медиков, которые приняли решение об экстренной госпитализации артиста.



Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Польские яхты вторглись в охранную зону укладчика "Северного потока - 2"

Суда направлялись к острову Борнхольм

Путин анонсировал дату пуска газа по "Северному потоку-2"

Глава РФ в "сотый раз" напомнил, что это экономически целесообразный проект для страны и Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей