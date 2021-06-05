Артист верит, что все будет хорошо

Отец Филиппа Киркорова Бедрос госпитализирован из-за плохого состояния. Сам артист пытается хранить спокойствие. Музыкант сообщил, что не теряет надежды на то, что в следующем году отметит с папой его 90-летие.

О состоянии Бедроса музыкант рассказал во время вручения премии "Муз-ТВ". Король отечественной эстрады сообщил, что его отец находится в настоящее время в больнице, за ним регулярно наблюдают врачи. О конкретных деталях исполнитель рассказывать не стал. Какой диагноз поставили Киркорову-старшему, остается неизвестным.

Филипп, тем не менее, верит, что родитель поправится, и Бедрос проживет еще много лет. Своими мыслями артист поделился с блогером Давидом Манукяном, который явился на премию вместе с ним.

"Уверен, что в следующем году отметим и мое 55-летие, и его 90-летие", – высказался музыкант.

Известно, что Киркоров одержал победу на ежегодной премии "Муз-ТВ" в номинации "За вклад в развитие нового поколения артистов". Филипп признался, что и в дальнейшем собирается работать над новыми материалами с Давой. Артист также сообщил, что собирался посетить с рэпером Афон, однако их планам помешала коронавирусная эпидемия.

О том, что Бедроса госпитализировали в одну из столичных клиник, сообщалось в конце мая. Тогда медиа писали, что народный артист России проходит курс консервативной терапии. У знаменитости выявили хроническую сердечную недостаточность.

В начале весны также стало известно, что Бедросу срочно вызвали медиков, которые приняли решение об экстренной госпитализации артиста.







