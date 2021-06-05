"Тупая баба": Разин проехался по Вайкуле за критику "Ласкового мая"

"Тупая баба": Разин проехался по Вайкуле за критику "Ласкового мая"
Лайма Вайкуле. Фото: Anton Mukhametchin/www.globallookpress.com
Шоумен обвинил артистку в ненависти к русским

Скандальный продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин весьма нелестно высказался об эстрадной певице Лайме Вайкуле. Шоумен считает, что успех артистки воплотился в жизнь благодаря известному советскому композитору Раймонду Паулсу, который вытащил ее "из кабака".

По мнению Разина, на деле же Лайма не имеет никакого отношения к эстраде. Более того, продюсер обвинил звезду в ненависти к русским. 

Продюсер негодует: звезда осмелилась, по его словам, назвать 47 миллионов жителей Советского союза "дебилами" за то, что они захотели однажды послушать песни "Ласкового мая" и сходить на их концерты, о чем заявила в эфире шоу "Музыкалити".

Однако, считает Разин, "Ласковый май" никуда не делся и до сих пор "выстреливает": Юрий Шатунов собирает залы, а "Дискотека "Союз" до сих пор дает громкие концерты. Шоумен таким образом сделал ответный выпад против Вайкуле, добавив, что работает с коллегами по стадионам.

"Замахнулась на величайший коллектив всех времен и народов, который работает почти 35 лет при полных аншлагах. Завистница и тупая баба", – высказался продюсер на своей странице в "Инстаграм".

Отметим, что с нелестными эпитетами Андрей не так давно обрушился на телеведущую Леру Кудрявцеву. Та выпадов шоумена не оценила и пообещала дать ему достойный ответ. Весной этого года Тверской районный суд удовлетворил иск светской львицы, которая посчитала сведения, распространенные Разиным, клеветническими. Журналистка взыскала с ответчика 400 тыс. рублей в качестве моральной компенсации, о чем сообщила поклонникам в своем микроблоге.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Взъе6ло тебя телепузик? А ты сам то откуда вылез? МГИМО окончил? Ты гопник дворовый, во время сореинтировавшийся на ком можно срубить бабла.
1
новости партнеров

Польские яхты вторглись в охранную зону укладчика "Северного потока - 2"

Суда направлялись к острову Борнхольм

Путин анонсировал дату пуска газа по "Северному потоку-2"

Глава РФ в "сотый раз" напомнил, что это экономически целесообразный проект для страны и Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей