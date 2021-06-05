Шоумен обвинил артистку в ненависти к русским

Скандальный продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин весьма нелестно высказался об эстрадной певице Лайме Вайкуле. Шоумен считает, что успех артистки воплотился в жизнь благодаря известному советскому композитору Раймонду Паулсу, который вытащил ее "из кабака".

По мнению Разина, на деле же Лайма не имеет никакого отношения к эстраде. Более того, продюсер обвинил звезду в ненависти к русским.

Продюсер негодует: звезда осмелилась, по его словам, назвать 47 миллионов жителей Советского союза "дебилами" за то, что они захотели однажды послушать песни "Ласкового мая" и сходить на их концерты, о чем заявила в эфире шоу "Музыкалити".

Однако, считает Разин, "Ласковый май" никуда не делся и до сих пор "выстреливает": Юрий Шатунов собирает залы, а "Дискотека "Союз" до сих пор дает громкие концерты. Шоумен таким образом сделал ответный выпад против Вайкуле, добавив, что работает с коллегами по стадионам.

"Замахнулась на величайший коллектив всех времен и народов, который работает почти 35 лет при полных аншлагах. Завистница и тупая баба", – высказался продюсер на своей странице в "Инстаграм".

Отметим, что с нелестными эпитетами Андрей не так давно обрушился на телеведущую Леру Кудрявцеву. Та выпадов шоумена не оценила и пообещала дать ему достойный ответ. Весной этого года Тверской районный суд удовлетворил иск светской львицы, которая посчитала сведения, распространенные Разиным, клеветническими. Журналистка взыскала с ответчика 400 тыс. рублей в качестве моральной компенсации, о чем сообщила поклонникам в своем микроблоге.