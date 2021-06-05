Фанаты уверены, что журналистка может быть уже на четвертом месяце

Ксения Собчак не раз жаловалась, что в Сети ей приписывают беременность, хотя она старается привести свою фигуру в форму. Однако неоднозначные наряды телеведущей на премии "Муз-ТВ" вновь заставили поклонников говорить о том, что она находится в положении.

Не так давно Собчак призналась, что, начав системно заниматься спортом, смогла добиться фигуры мечты и даже накачать пресс. Знаменитость, находясь в отпуске в Мексике, активно хвасталась результатами своих трудов. А накануне звезда провела премию "Муз-ТВ", на кадрах с которой фанаты заметили у нее живот. Так, сначала журналистка появилась в бежевом платье с низким верхом, розовом лифчике и высоких белых сапогах. Глядя на журналистку, пользователи Сети задались вопросом, а не беременна ли она, пишет "Пятый канал".

Второй наряд супруги Константина Богомолова – салатовый костюм тоже заставил поклонников гадать.

"Беременна?", "Видно животик! Или поела хорошо", "Были фотки в купальниках, вроде норм. Беременная 100%", "В сториз бросается в глаза", – вынесли вердикт подписчики.

Впрочем, не исключено, что все дело в ракурсе и неудачно подобранных нарядах.