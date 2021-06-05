Бешеная популярность и страшное горе: через что пришлось пройти Барбаре Брыльске

Бешеная популярность и страшное горе: через что пришлось пройти Барбаре Брыльске
Барбара Брыльска. Фото: Natalya Loginova/www.globallookpress.com
Артистка отметила свое 80-летие

Звезде советского и польского кинематографа Барбаре Брыльске исполнилось 5 июня 80 лет. Артистке до сих пор шлют предложения о съемках со многих уголков бывшего Союза, а также признаются в чувствах.

Дебют звезды состоялся, когда Барбаре было всего 15 лет – она сыграла эпизодическую роль в киноленте "Галоши счастья". А народной популярности Брыльска добилась после роли в легендарной картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова.

28 лет назад в жизни Барбары произошло страшное горе – ее 20-летняя дочка погибла в ДТП. Звезда признавалась, что время так и не излечило ее душу, убитую потерей наследницы.

Артистка уже давно не снимается в фильмах. Барбара постоянно проводит время на даче под Варшавой и практически не появляется на публике. Сама знаменитость признается, что почти не выбирается в город, так как из-за пандемии соблюдает самоизоляцию.

В прошлом году в медиа появилась информация о том, что Барбаре диагностировали опухоль на лице. Однако затем слухи развеялись: оказалось, что речь идет о доброкачественном образовании. Операция прошла успешно, несмотря на то, что на восстановление звезде потребовалось время – дают о себе знать годы, передает "Пятый канал".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, каким образом звезда отреагировала на смерть своего коллеги по "Иронии Судьбы" Андрея Мягкова, который скончался в феврале в возрасте 82 лет. Брыльска призналась, что из-за горя не может прокомментировать произошедшее, однако рассказала, что Мягков останется для нее в памяти прекрасным человеком.

Егор МАЛКОВ

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