Певица пообещала больше не выступать на подобных перформансах

4 июня отгремела традиционная музыкальная премия "Муз-ТВ", гостьей и номинанткой которой была и Диана Арбенина. Рок-музыкант боролась за звание "лучшей исполнительницы", но уступила "тарелку" Зиверт. После церемонии звезда разразилась гневной речью в адрес премии.

Арбенина призналась, что больше никогда не будет выступать на подобных концертах. И дело тут не в том, что она не получила награду. Знаменитость обратила внимание на то, что номинаций, связанных с роком, у премии нет вовсе. Не участвуют в церемонии Сергей Шнуров, Земфира или "Би-2". Настоящих представителей рэпа также там не найти.

"Зато есть адски тупая песня про пчелку. Есть мальчик-инфантил слава. Есть Клава, прости господи, Кока. Тонны обделенных талантом детей",

– написала Арбенина в "Инстаграм".

Она указала на то, что почти каждую начинающую звезду называют кумиром миллионов, но ведь ее через год "смоет такая же волна ширпотреба". Артистка поблагодарила режиссера Олега Бондарчука, который в этом "параде безвкусицы" отрезал ее с помощью света от аудитории, что, по ее мнению, было уместно.

Восхитилась Арбенина и Моргенштерном, который устроил истерику из-за проигрыша Александру Ревве. Звезда сочла, что рэпер был прав, ведь весь год вся общественность обсуждала именно его, поэтому он логично ожидал, что станет артистом года.

"И когда этого очевидного исхода по какой то неведомой причине не случилось, пацан не стал хавать обиду, а трогательно по-детски выскочил на сцену и протестовал. Браво малыш-морген!"

– добавила Арбенина.

Звезда похвалила коллег Моргенштерна, которые вслед за ним выскочили на сцену – "редкий случай взрыва застоявшегося безвкусного болотца". Отдельно от Арбениной досталось Ксении Собчак. Музыкант сочла, что телеведущая в попытках быть остроумной и опасной выглядела "старомодной" и "пресной". Диана обратилась к Ксении, отметив, что время проходит безвозвратно и с человеком остается то, что он нажил.

"И в твоем случае это вовсе не Толстой и не Пушкин, которыми ты жонглировала вчера и которые утонули в водовороте пошлости. Отнюдь не Толстой и даже не Богомолов. Это конец света. Это всего лишь конец света", – завершила свою речь Арбенина.

Поклонники поддержали артистку, отметив, что она прочла их мысли и им даже нечего добавить.