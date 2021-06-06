Артистка покоряет новые вершины

Россия узнала о Юлии Михалковой благодаря шоу "Уральские пельмени". Многие поклонники до сих пор ассоциируют актрису именно с этой передачей, хотя она уже давно ушла в самостоятельное плавание. Правда, о своих бывших коллегах Юлия говорит с нежностью и благодарностью, хотя и думает о них не очень-то часто.

Михалкова не скрывает, что была шокирована реакцией общественности на ее уход из "Уральских пельменей".

"Мое первое, второе и третье сообщения об уходе из "Пельменей" стали информационным ядерным взрывом, всколыхнувшим всю страну",

– объяснила юмористка StarHit, подчеркнув, что даже и не рассчитывала на такой отклик со стороны любителей передачи.

И хотя работа с "Пельменями" – это теперь прошлое, о котором, по словам Юлии, она вспоминает редко. Но так или иначе, коллектив стал для нее своеобразной первой любовью.

"Уральские пельмени" – это как первая любовь. Если она была счастливой, то вы вспоминаете ее редко, но проникновенно",

– рассказа юмористка, поблагодарив других артистов коллектива за их юмор, поддержку и воспитание.

Сейчас Михалкова, кстати, активно снимается в кино. Также после ухода из шоу она начинала свою первую книгу, которая по итогу стала бестселлером.

Ранее актрису заплевали за фото без макияжа и фильтров.