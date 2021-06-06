"Вспоминаю редко": Михалкова рассказала о своем отношении к "Уральским пельменям"

"Вспоминаю редко": Михалкова рассказала о своем отношении к "Уральским пельменям"
Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка покоряет новые вершины

Россия узнала о Юлии Михалковой благодаря шоу "Уральские пельмени". Многие поклонники до сих пор ассоциируют актрису именно с этой передачей, хотя она уже давно ушла в самостоятельное плавание. Правда, о своих бывших коллегах Юлия говорит с нежностью и благодарностью, хотя и думает о них не очень-то часто. 

Михалкова не скрывает, что была шокирована реакцией общественности на ее уход из "Уральских пельменей".

"Мое первое, второе и третье сообщения об уходе из "Пельменей" стали информационным ядерным взрывом, всколыхнувшим всю страну", 

объяснила юмористка StarHit, подчеркнув, что даже и не рассчитывала на такой отклик со стороны любителей передачи.

И хотя работа с "Пельменями" – это теперь прошлое, о котором, по словам Юлии, она вспоминает редко. Но так или иначе, коллектив стал для нее своеобразной первой любовью. 

"Уральские пельмени" – это как первая любовь. Если она была счастливой, то вы вспоминаете ее редко, но проникновенно", 

– рассказа юмористка, поблагодарив других артистов коллектива за их юмор, поддержку и воспитание. 

Сейчас Михалкова, кстати, активно снимается в кино. Также после ухода из шоу она начинала свою первую книгу, которая по итогу стала бестселлером.

Ранее актрису заплевали за фото без макияжа и фильтров. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

гость
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Ваш текстСергей. 1 час
назад А кто это ????
Ты чо? Себя не узнал? :-)
Сергей.
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А кто это ????
Александр
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Некоторым дамам надо поесть <цензура> большой ложкой. Это не плохо. Собаки тоже едят экскременты, когда кишечной флоры не хватает. Применительно к человеку это может говорить о том, что уровень развития пока ещё ближе к братьям меньшим. Пострадать в забытьи, отказаться от многих излишеств, переоценить свою жизнь и ценности в ней очень полезно порой. Но это то, что на вершине айсберга. Мотивацию реального ухода из коллектива мы не знаем. В любом случае - смена амплуа порой стоит того. Есть талант - увидим ещё не раз, а если просто смазлива и молода, то скоро забудем и не вспомним.
Гость257626
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Только в Пельменях и была известна, сейчас ее забыли. Думаю, она поступила глупо и сама жалеет об этом, переоценила свою значимость, потеряла хорошую работу)
Гость257261
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кто это?
Гость257594
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её ни кто и не вспоминает,ушла и хрен с ней
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