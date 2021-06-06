Туриченко дважды увольняли из "Иванушек" из-за ссор с Григорьевым-Апполоновым

Туриченко дважды увольняли из "Иванушек" из-за ссор с Григорьевым-Апполоновым
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец рассказал об отношениях в коллективе

Участие в "Маске" открыло Кирилла Туриченко с другой стороны. Артист поразил и зрителей, и жюри своим невероятным голосом и необычной манерой. Когда Носорог снял маску, ему тут же начали писать о том, чтобы он уходил из "Иванушек" и начинал сольную карьеру. Строчили сообщения все, кому не лень, но певец твердо уверен в своем намерении не менять коллектив. Хотя и отношения внутри группы оставляют желать лучшего.

Чаще всего разногласия происходят между Туриченко и Григорьевым-Апполоновым. Причины для ссор могут быть самыми разными. Например, участника "Маски" раздражает, когда Рыжий называет его "сынком".

Наверное, еще обиднее артисту было, когда его никак не поздравил с участием в нашумевшем шоу. 

"Никто меня не поздравлял. Только после завершения проекта Андрей позвонил мне и сказал: "Ну ты молодец", 

поделился Туриченко с Лерой Кудрявцевой в студии "Секрет на миллион". 

Самый ужас – это пожелания смерти. Кирилл достаточно часто с этим сталкивается, особенно, когда в социальных сетях ему пишут, что он умрет следующим, намекая, что два других солиста "Иванушек" уже мертвы. 

Аполлонов, кстати, тоже заглянул в студию, чтобы высказать свою точку зрения. 

"Гонорары поднялись у Туриченко. Раньше он бесплатно пел, а теперь ни в какую. Я два раза его увольнял, он проявлял неуважение к старшим", 

– вспомнил певец. 

Напомним, что зрители "Маски" остались очень недовольны уходом Носорога из шоу, обрушившись на жюри. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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