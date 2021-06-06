Организм артиста не справился с коронавирусной инфекцией

Российский актер Артем Анчуков умер в 40 лет. Об этом сообщила его близкая знакомая Татьяна Буланова на своей странице в "Инстаграм".

Причиной кончины артиста стало заражение коронавирусом. Как рассказала певица, мужчина около недели страдал от температуры, после принял решение отправиться в больницу, где провел еще неделю. Позже начались осложнения, справиться с которыми его организм не смог.

Анчуков играл в сериалах "Бандитский петербург", "Мажор", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны" и других.