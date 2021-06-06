Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"

Организм артиста не справился с коронавирусной инфекцией

Российский актер Артем Анчуков умер в 40 лет. Об этом сообщила его близкая знакомая Татьяна Буланова на своей странице в "Инстаграм". 

Причиной кончины артиста стало заражение коронавирусом. Как рассказала певица, мужчина около недели страдал от температуры, после принял решение отправиться в больницу, где провел еще неделю. Позже начались осложнения, справиться с которыми его организм не смог. 

Анчуков играл в сериалах "Бандитский петербург", "Мажор", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны" и других.

Роман ИГНАТОВ

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