Дарья Мельникова объявила о разводе с Артуром Смольяниновым

Дарья Мельникова раскрыла подробности развода со Смольяниновым
Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актеры постараются сохранить хорошие отношения

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов больше не вместе. Об этом сообщила сама звезда "Папиных дочек" в своем последнем интервью на ютуб-канале FameTime TV.

По словам актрисы, в их с теперь уже бывшим мужем не было никакого кризиса. Когда у блондинки спросили, почему все-таки они приняли решение развестись, она коротко ответила, что так сложились обстоятельства. 

"Наши отношения как мужа и жены были, и теперь они закончились, и это факт. А о том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать", 

отрезала Мельникова. 

Но при этом пара сохранила хорошие отношения, а расставание прошло миролюбиво. Тем более, у Дарьи и Артура есть двое сыновей, которых они продолжат воспитывать вместе. 

Кстати, Артур и Марк о решении родителей знают, но наследники звездной пары были вынуждены принять развод, поэтому уже смирились с этим. Cмольянинов пока никак не комментировал откровения уже бывшей супруги. 

Говоря о новых отношениях, "папина дочка" отметила, что больше не верит в любовь, но считает, что в этом вопросе лучше отталкиваться от партнерства.

Напомним, что Мельникова и Смольянинов поженились в августе 2013 года. Спустя два года актриса родила супругу сына Артура, а в 2018 году на свет появился Марк.

Ранее Мельникова вспомнила о том, как попала в сериал "Папины дочки". Родители, отправляя дочку на кастинг в Москву, пошутили, чтоб она не возвращалась без денег, а когда исполнительнице роли Жени дали в руки мяч, все сразу стало ясно. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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