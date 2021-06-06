Актеры постараются сохранить хорошие отношения

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов больше не вместе. Об этом сообщила сама звезда "Папиных дочек" в своем последнем интервью на ютуб-канале FameTime TV.

По словам актрисы, в их с теперь уже бывшим мужем не было никакого кризиса. Когда у блондинки спросили, почему все-таки они приняли решение развестись, она коротко ответила, что так сложились обстоятельства.

"Наши отношения как мужа и жены были, и теперь они закончились, и это факт. А о том, что там было внутри, мы с Артуром не считаем нужным рассказывать",

– отрезала Мельникова.

Но при этом пара сохранила хорошие отношения, а расставание прошло миролюбиво. Тем более, у Дарьи и Артура есть двое сыновей, которых они продолжат воспитывать вместе.

Кстати, Артур и Марк о решении родителей знают, но наследники звездной пары были вынуждены принять развод, поэтому уже смирились с этим. Cмольянинов пока никак не комментировал откровения уже бывшей супруги.

Говоря о новых отношениях, "папина дочка" отметила, что больше не верит в любовь, но считает, что в этом вопросе лучше отталкиваться от партнерства.

Напомним, что Мельникова и Смольянинов поженились в августе 2013 года. Спустя два года актриса родила супругу сына Артура, а в 2018 году на свет появился Марк.

Ранее Мельникова вспомнила о том, как попала в сериал "Папины дочки". Родители, отправляя дочку на кастинг в Москву, пошутили, чтоб она не возвращалась без денег, а когда исполнительнице роли Жени дали в руки мяч, все сразу стало ясно.