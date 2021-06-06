Сколько Крутой отдает за обучение дочери в США: сумма измеряется миллионами

Сколько Крутой отдает за обучение дочери в США: сумма измеряется миллионами
Игорь Крутой. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Композитор готов на все ради своей наследницы

В этом году наследница именитого композитора наконец окончила школу и уже решила, где будет получать высшее образование. 

Саша планирует уехать в США. Гордый отец рассказал, что его дочь хорошо закончила школу, поэтому подала документы сразу в 3 американских университета, а поступила в 2 из них. Остановила свой выбор Саша на вузе в Майами, решив учиться на факультете бизнеса.

"Надо же кому-то деньги зарабатывать", 

– шутит Крутой. 

Но так или иначе, за учебу пока будет платить отец. Композитор не сразу смог вспомнить, сколько же ему придется отдавать ежегодно за обучение дочери. Тогда музыкант спросил у журналистов, сколько стоит семестр в России. Поняв, что цена колеблется от 300 до 500 тысяч рублей, Крутой сказал, что в США немного другие расценки – от 30 до 35 тысяч долларов за семестр. Иными словами, за 4 года артисту нужно будет выложить от 17,5 до 20,4 миллионов рублей по текущему курсу, уточняет "Пятый канал".

Но композитора это не очень волнует, потому что он любит иногда баловать дочку и совершенно не умеет ругаться на Сашу. Из-за этого у него бывают небольшие конфликты.

"У меня не получается "кнут", она моя любимая дочка", – улыбнулся музыкант. 

Ранее у Крутого объявился второй внебрачный сын. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость256778
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растущая преступность и вседозволенность полиции, нищета и убогость жизни негров и цветных, обеды рабочих из стакана молока и сендвича или кульки с обедом (при наличии столовых). В отношении пищи - превосходная упаковка, аппетитная внешний вид и удивительно БЕЗВКУСНОЕ содержимое, А также заброшенные фермы разорившихся фермеров.
Гость256778
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" Контрастам в США нет конца. Нищенство и роскошь, богатство и бедность соседствуют повсюду. Куда бы вы не вошли, всюду увидите комфорт и ПРИМИТИВ, научные достижения и невежество. Как сиамские близнецы, встречают вас противоречия на всех дорогах и во всех районах великой страны. Груды товаров в магазинах и недостаток покупателей, способных платить за них." А также - отсутствие уличного освещения на улицах Нью-йорка, грязь и мусор на Бродвее, немытые годами вагоны метро ( и зачем освещать улицы и мыть вагоны, если это не приносит ПРИБЫЛИ ),
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