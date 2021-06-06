Композитор готов на все ради своей наследницы

В этом году наследница именитого композитора наконец окончила школу и уже решила, где будет получать высшее образование.

Саша планирует уехать в США. Гордый отец рассказал, что его дочь хорошо закончила школу, поэтому подала документы сразу в 3 американских университета, а поступила в 2 из них. Остановила свой выбор Саша на вузе в Майами, решив учиться на факультете бизнеса.

"Надо же кому-то деньги зарабатывать",

– шутит Крутой.

Но так или иначе, за учебу пока будет платить отец. Композитор не сразу смог вспомнить, сколько же ему придется отдавать ежегодно за обучение дочери. Тогда музыкант спросил у журналистов, сколько стоит семестр в России. Поняв, что цена колеблется от 300 до 500 тысяч рублей, Крутой сказал, что в США немного другие расценки – от 30 до 35 тысяч долларов за семестр. Иными словами, за 4 года артисту нужно будет выложить от 17,5 до 20,4 миллионов рублей по текущему курсу, уточняет "Пятый канал".

Но композитора это не очень волнует, потому что он любит иногда баловать дочку и совершенно не умеет ругаться на Сашу. Из-за этого у него бывают небольшие конфликты.

"У меня не получается "кнут", она моя любимая дочка", – улыбнулся музыкант.

Ранее у Крутого объявился второй внебрачный сын.