Легенду советского кино подкосил собственный юбилей

Михаила Пуговкина не стало в 2008 году. За пару недель до этого народный артист с размахом отметил свой 85-й юбилей. Но, считает Станислав Садальский, именно торжество могло значительно сократить годы жизни всенародного любимца.

На странице актера в "Инстаграме" появился пост, в котором он вспомнил о народном артисте. Самое грустное, что уже незадолго до смерти многие друзья и коллеги Пуговкина понимали, что в скором времени его не станет.

Так, однажды Садальский сидел в "Тифлисском дворике" вместе с Риммой Марковой, которая с грустью отметила, что "Миша умирает".

"Все тогда знали, что Пуговкин уходит, недавний юбилей его подкосил – на поздравления он отвечать уже не мог, к телефону не подходил. Сразу после дня рождения перенес инсульт, инфаркт и повторный инсульт. Все это на фоне обострившего сахарного диабета. Было ясно, что счет его жизни шел на часы",

– написал Садальский.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" также рассказал, что последние несколько дней Пуговкин лежал без сознания, очнувшись лишь тогда, когда к нему пришел священник.

Не стало Михаила Пуговкина 25 июля 2008 года. За свою долгую жизнь он успел сыграть в множестве картин, которые и по сей день любимы зрителями. Например, фильмы "Иван Васильевич меняет профессию", "У матросов нет вопросов", "Ах, водевиль, водевиль...", "Свадьба в Малиновке", " Огонь, вода и… медные трубы".

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