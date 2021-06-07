Артист заявил, что Примадонна устраняла конкурентов ради Киркорова

Имя Игоря Наджиева было у всех на слуху в 90-е годы. Однако внезапно певец перестал появляться на сцене. В беседе с Вадимом Манукяном для проекта ФАН артист заявил – закату его карьеры поспособствовала Алла Пугачева.

На данный момент Наджиев пользуется большой популярностью за границей. Его песню "Ну, целуй", выпущенную в 1991 году, крутят в эфирах европейских и американских радиостанций, передает РИА ФАН.

Игорь считает – развал его творческой карьеры в России случился из-за Примадонны. Дело в том, что в тот период Алла Борисовна питала симпатию к Филиппу Киркорову. Певица хотела возвести его на музыкальный Олимп. Для этого нужно было устранить всех конкурентов, кто хоть как-то мог помешать ее возлюбленному.

Наджиев оказался как раз тем, кто якобы мог "отнять лакомый кусочек" у Киркорова. Поэтому Пугачева сделала так, чтобы артист перестал выступать.

Также Игорь заявил – исполнительница хита "Миллион алых роз" причастна не только к его безвестности. По словам певца, из-за Аллы Борисовны был поставлен крест на карьере Валентины Легкоступовой.

Многие сомневаются в правдивости слов артиста. Однако он заверяет, что данный факт в его биографии был.

"Почему меня нет на телеэкране? <> Задайте этот вопрос кому-то более высоконаходящемуся в нашем шоу-бизнесе!" – отметил певец.

Он добавил, что представителям шоу-бизнеса не нужно вставлять друг другу палки в колеса. Ведь каждый сможет найти своих слушателей.

Ранее Наджиев ответил на обвинения в пиаре на имени Примадонны.