Курс рубля
- ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
- Опаснее инфляции: экономист предупредил о последствиях нового решения Минфина по доллару
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
В результате ДТП, произошедшего под Санкт-Петербургом, скончалась Римма Волкова. О смерти народной артистки сообщили представители музыкальной школы имени Римского-Корсакова в социальной сети "ВКонтакте".
Трагедия произошла накануне вечером. Обстоятельства случившегося не уточняются.
С 1967 по 1993 год Римма Степановна была ведущей солисткой Кировского театра. Также она долгое время служила в Мариинке. С 2000 года Волкова преподавала в музыкальной школе, передает "Свободная Пресса".
"Она любила учеников, была искренне предана своему делу – всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом", – говорится в публикации.
Оперной певице было 80 лет.
Ранее стало известно о смерти актера из сериала "Улицы разбитых фонарей".
Инцидент привел к утечке воды на полуостров
Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом