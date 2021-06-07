Под Петербургом разбилась народная артистка РФ Волкова

Оперной певицы не стало на 81-м году жизни

В результате ДТП, произошедшего под Санкт-Петербургом, скончалась Римма Волкова. О смерти народной артистки сообщили представители музыкальной школы имени Римского-Корсакова в социальной сети "ВКонтакте".

Трагедия произошла накануне вечером. Обстоятельства случившегося не уточняются.

С 1967 по 1993 год Римма Степановна была ведущей солисткой Кировского театра. Также она долгое время служила в Мариинке. С 2000 года Волкова преподавала в музыкальной школе, передает "Свободная Пресса".

"Она любила учеников, была искренне предана своему делу – всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом", – говорится в публикации.

Оперной певице было 80 лет. 

Ранее стало известно о смерти актера из сериала "Улицы разбитых фонарей". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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