Оперной певицы не стало на 81-м году жизни

В результате ДТП, произошедшего под Санкт-Петербургом, скончалась Римма Волкова. О смерти народной артистки сообщили представители музыкальной школы имени Римского-Корсакова в социальной сети "ВКонтакте".

Трагедия произошла накануне вечером. Обстоятельства случившегося не уточняются.

С 1967 по 1993 год Римма Степановна была ведущей солисткой Кировского театра. Также она долгое время служила в Мариинке. С 2000 года Волкова преподавала в музыкальной школе, передает "Свободная Пресса".

"Она любила учеников, была искренне предана своему делу – всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом", – говорится в публикации.

Оперной певице было 80 лет.

Ранее стало известно о смерти актера из сериала "Улицы разбитых фонарей".