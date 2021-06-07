"Наворотили": Канделаки раскритиковала Украину за политические разборки с Россией во время футбола

"Наворотили": Канделаки раскритиковала Украину за политические разборки с Россией во время футбола
Тина Канделаки. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая уверена, что теперь все внимание зрителей будет приковано к скандалу, а не самому турниру

Тина Канделаки прокомментировала новость о том, что во время "Евро-2020" сборная Украины будет выступать в форме, на которой Крым представлен в качестве их территории. По словам телеведущей, спорт должен быть далек от политических разборок.

Напомним, шестого июня президент Украинской ассоциации футбола продемонстрировал новую форму сборной Незалежной. На спортивном атрибуте изобразили территориальные границы страны, в которые был включен и полуостров. Хотя с марта 2014 года Крым входит в состав Российской Федерации.

В своем Телеграм-канале Канделаки высказалась на этот счет. Журналистка отметила – то, что делает Украина, непозволительно для подобного мероприятия.

Тина акцентировала внимание на том, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Однако из-за действий Незалежной турнир превратится в место для выяснения отношений.

Телеведущая считает – теперь в центре внимания общественности окажется не само спортивное мероприятие, а политические разборки.

"Молодцы", что тут скажешь. Собрались и наворотили", - высказалась знаменитость.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был состояться в период с 12 июня по 12 июля 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 турнир был перенесен на следующий год.

Начнется чемпионат 11 июня, а закончится – 11 июля. Украина сыграет с Нидерландами в воскресенье, 13 июня. Россия же встретится со сборной Бельгии 12 июня.

Ранее Тина раскритиковала известного ведущего, который заявил – ему стыдно за то, как Россия ведет себя с Грузией. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

М
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спорт вне политики?
вот только эти лозунги давно устарели и нарушенны
спорт это уже политика
то что у свинопастухов фантомные боли это понятно и пусть они будут подольше
но вообще уже плевать
а мысль с картой ссср интересная
Гость258510
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не вижу причин для срача, пусть наша сборная выступит в форме где территория россии весь СССР, включая усраину
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