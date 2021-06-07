Актриса не пошла на поводу у сценариста и в итоге поплатилась за это

Наталья Гвоздикова вспомнила о том, как много лет назад к ней приставал ныне покойный режиссер Алексей Коренев. Откровения артистки прозвучали в эфире передачи "Судьба человека".

Алексей Александрович занимался съемками кинокартины "Большая перемена". Одна из ролей как раз досталась Наталье Федоровне.

По словам Гвоздиковой, во время пребывания на съемочной площадке Коренев проявлял знаки внимания по отношению к ней. Молодая актриса прекрасно понимала, что нравится режиссеру.

"Были репетиции. То волосы поправит, то костюмчик", – отметила артистка.

Когда Гвоздикова ответила Алексею Александровичу отказом, то тот попросту убрал часть сцены с ее участием из "Большой перемены". Объясняя причины своего поступка, сценарист заявил, что таким образом он и актер Юрий Кузьменков решили наказать актрису.

По словам Натальи Федоровны, режиссер и артист обвинили ее в том, что она поддерживала более теплые отношения с Александром Збруевым и Савелием Крамаровым. А к Кореневу и Кузьменкову звезда якобы относилась хуже.

Также кто-то распустил слухи, будто Крамаров собирается сделать Гвоздиковой предложение руки и сердца. Актриса подчеркнула – эта информация не соответствовала действительности.

Напомним, Алексея Александровича не стало 26 февраля 1995 года. Он скончался из-за инфаркта.

Ранее громкий скандал разразился после заявлений Елены Прокловой о домогательствах. Актриса сообщила, что к ней приставал известный артист. Имени своего растлителя знаменитость не назвала, но общественность подумала про Олега Табакова. Как ни странно, многие раскритиковали Проклову за ее откровения. На сторону актрисы встала Мария Голубкина.