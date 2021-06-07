Зудина объяснила ситуацию с памятником на могиле Табакова

Зудина объяснила ситуацию с памятником на могиле Табакова
Марина Зудина и Олег Табаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса заявила, что столкнулась с непростыми обстоятельствами

Недавно в Сети появилась фотография могилы Олега Табакова. Несмотря на то, что с момента его погребения прошло более трех лет, на месте захоронения до сих пор нет памятника. Вдова артиста Марина Зудина объяснила, в чем причина отсутствия монумента.

В воскресенье, 6 июня, Зудина опубликовала в личном микроблоге видео, снятое у Храма Софии Премудрости Божией. В комментариях одна из подписчиц решила затронуть тему, касающуюся установки изваяния на могиле Табакова.

Марина Вячеславовна не стала уходить от ответа. Она призналась, что долгое время семья придумывала, какой именно памятник появится на Новодевичьем кладбище.

Еще одним испытанием стал поиск хорошего художника. А спустя некоторое время началась пандемия COVID-19.

"Потом самоизоляция, потом везли мрамор, с октября по май нельзя работать там", – добавила Зудина.

Артистка сообщила, что в скором времени начнутся работы по установке монумента. Открытие памятника планируется на начало театрального сезона. Марина Вячеславовна мечтает о том, чтобы место захоронения ее любимого супруга посетили коллеги и друзья.

Фото: instagram.com/marinazudina_official

Также звезда сериала "Содержанки" отметила, что крест, стоящий на могиле Табакова, ей гораздо "милее многих мрачных памятников".

Напомним, Олег Павлович скончался 12 марта 2018 года из-за сердечного приступа. Режиссеру было 82 года. От Зудиной у знаменитости остались двое детей – сын Павел и дочь Мария.

Ранее Марина Вячеславовна показала архивное фото супруга с маленькой дочерью. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей