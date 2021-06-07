Актриса заявила, что столкнулась с непростыми обстоятельствами

Недавно в Сети появилась фотография могилы Олега Табакова. Несмотря на то, что с момента его погребения прошло более трех лет, на месте захоронения до сих пор нет памятника. Вдова артиста Марина Зудина объяснила, в чем причина отсутствия монумента.

В воскресенье, 6 июня, Зудина опубликовала в личном микроблоге видео, снятое у Храма Софии Премудрости Божией. В комментариях одна из подписчиц решила затронуть тему, касающуюся установки изваяния на могиле Табакова.

Марина Вячеславовна не стала уходить от ответа. Она призналась, что долгое время семья придумывала, какой именно памятник появится на Новодевичьем кладбище.

Еще одним испытанием стал поиск хорошего художника. А спустя некоторое время началась пандемия COVID-19.

"Потом самоизоляция, потом везли мрамор, с октября по май нельзя работать там", – добавила Зудина.

Артистка сообщила, что в скором времени начнутся работы по установке монумента. Открытие памятника планируется на начало театрального сезона. Марина Вячеславовна мечтает о том, чтобы место захоронения ее любимого супруга посетили коллеги и друзья.

Также звезда сериала "Содержанки" отметила, что крест, стоящий на могиле Табакова, ей гораздо "милее многих мрачных памятников".

Напомним, Олег Павлович скончался 12 марта 2018 года из-за сердечного приступа. Режиссеру было 82 года. От Зудиной у знаменитости остались двое детей – сын Павел и дочь Мария.

Ранее Марина Вячеславовна показала архивное фото супруга с маленькой дочерью.