Режиссеру было 80 лет

Не стало советского и российского кинорежиссера Валерия Лонского. Трагическую новость сообщил кинокритик Андрей Плахов.

В "Фейсбук" Плахов опубликовал посвященный Валерию Яковлевичу пост. Он отметил, что 80-летний Лонской скончался из-за коронавируса. Последние дни своей жизни сценарист провел в Коммунарке.

Сейчас врачи борются за жизнь супруги режиссера Надежды. У женщины тоже диагностировали коронавирус. На данный момент избранница сценариста находится в реанимации.

Кинокритик вспомнил о творческой деятельности Лонского.

"Валерий Лонской известен также как автор повестей, романов и эпиграмм, и еще – своей принципиальной общественной позицией", – говорится в публикации.

Плахов напомнил, что Валерий Яковлевич являлся режиссером таких кинокартин, как "Летаргия" и "Голова классика". Он работал со многими известными актерами, среди которых – Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко.

В комментариях подписчики выразили свои искренние соболезнования.

"Какая ужасная новость! Любили все…", "Светлая память", "Жаль…" - написали пользователи Сети.

Лонской родился в Хабаровске. В 1970 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа. После этого сценарист устроился на работу в киностудию имени Горького.

Некоторые сюжеты киножурнала "Ералаш" принадлежат авторству Валерия Яковлевича. Режиссер был членом Московского Союза писателей, а также Союза кинематографистов.

Ранее из-за COVID-19 умер актер из "Улиц разбитых фонарей".