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Не стало советского и российского кинорежиссера Валерия Лонского. Трагическую новость сообщил кинокритик Андрей Плахов.
В "Фейсбук" Плахов опубликовал посвященный Валерию Яковлевичу пост. Он отметил, что 80-летний Лонской скончался из-за коронавируса. Последние дни своей жизни сценарист провел в Коммунарке.
Сейчас врачи борются за жизнь супруги режиссера Надежды. У женщины тоже диагностировали коронавирус. На данный момент избранница сценариста находится в реанимации.
Кинокритик вспомнил о творческой деятельности Лонского.
"Валерий Лонской известен также как автор повестей, романов и эпиграмм, и еще – своей принципиальной общественной позицией", – говорится в публикации.
Плахов напомнил, что Валерий Яковлевич являлся режиссером таких кинокартин, как "Летаргия" и "Голова классика". Он работал со многими известными актерами, среди которых – Андрей Мягков, Сергей Никоненко, Лариса Удовиченко.
В комментариях подписчики выразили свои искренние соболезнования.
"Какая ужасная новость! Любили все…", "Светлая память", "Жаль…" - написали пользователи Сети.
Лонской родился в Хабаровске. В 1970 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа. После этого сценарист устроился на работу в киностудию имени Горького.
Некоторые сюжеты киножурнала "Ералаш" принадлежат авторству Валерия Яковлевича. Режиссер был членом Московского Союза писателей, а также Союза кинематографистов.
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