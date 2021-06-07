Тревожную новость сообщил сын музыканта

В минувшее воскресенье Бари Алибасову исполнилось 74 года. А уже сегодня, 7 июля, создатель группы "На-на" оказался на больничной койке. О госпитализации звездного отца сообщил в "Инстаграм" Алибасов-младший.

Сын музыканта запечатлел момент, как Бари Каримович подписывает соглашение на проведение хирургического вмешательства. По записи можно понять, что продюсер уже находится в своей палате.

"Прямо сейчас, спустя пять часов после дня рождения, папа снова находится в медицинском учреждении. Делаем операцию на позвоночник", - рассказал наследник знаменитости.

Он объяснил, что родителю будут цементировать позвонки. Бари-младший раскрыл и некоторые другие подробности предстоящей операции. Так, по словам мужчины, хирургическое вмешательство будет проводиться под местной анестезией – для того, чтобы избежать осложнений на голову, передает "Пятый канал".

Сын музыканта добавил – отец будет видеть, как его "режут". При этом заметно, что сам Бари Каримович пребывает в хорошем расположении духа. Он даже попытался пошутить, заявив, что "падал на живую", поэтому и операция будет соответствующей.

Говоря о причинах попадания в больницу, артист сообщил, что он летал и неудачно приземлился. Не совсем понятно, о чем именно идет речь. Однако можно предположить, что композитор попросту упал, ведь ранее он страдал из-за проблем с ногами.

Ранее Юрий Лоза рассказал о периоде сотрудничества с Алибасовым. Поэт-песенник раскритиковал бывшего коллегу, назвав его "тупым".