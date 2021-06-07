Кто напал на вдовца Легкоступовой: сын яхтсмена озвучил версии

Кто напал на вдовца Легкоступовой: сын яхтсмена озвучил версии
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Последний возлюбленный певицы получил серьезную травму

Юрий Фирсов поделился леденящей душу историей. Оказалось, в одном из отелей Турции на него напали. Общественность теряется в догадках: кто мог осуществить такую вероломную атаку. По мнению сына яхтсмена, близкие покойной певицы к инциденту отношения не имеют.

Сам Юрий рассказал, что недоброжелатель подошел к нему сзади. Некто обрушил всю свою мощь на спину несчастного и спустил его с лестницы. Из-за инцидента Фирсова госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет РИА ФАН. Теперь жертва нападения заикается и уверяет, что частично потерял память. Юрий не исключает, что к нападению может быть причастна дочь покойной певицы Аннета Бриль.

Однако сын вдовца Валентины Легкоступовой с этим не согласен. Даниил на шоу "Пусть говорят" объявил, что лично знаком с наследницей покойной звезды. Молодой человек уверен, что Аннета не могла пойти на такой подлый шаг.

По мнению Даниила, некто хочет усилить накал вражды между семейством Фирсова и родственниками отправившейся на тот свет исполнительницы хита "Ягода-малина". Также Фирсов-младший не исключает, что за атакой может стоять сумасшедший фанатик.

Впрочем, не все верят в таинственную историю с нападением на яхтсмена. Так, криминалист Олег Кучин отметил, что характер повреждений Фирсова плохо увязывается с версией о толчке в спину. По мнению эксперта, больше похоже, что мужчина расшибся лицом о гальку, которой немало на турецких пляжах.

Ранее стало известно, что яхтсмен начал спиваться в квартире знаменитой певицы. Его сын Даниил всеми силами старается спасти незадачливого родителя.

Ольга ФЕДОРОВА

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