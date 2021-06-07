Дочку Павел скрывал от публики почти год

СМИ выяснили, что 25-летний наследник легендарного актера Олега Табакова Павел не так давно стал папой. Однако почему-то не поделился с публикой этой радостной новостью.

Как сообщает издание Super, девочка появилась на свет почти год назад, в начале августа 20-го года. Малышку, по данным СМИ, зовут Мия. Мама девочки – актриса Софья Синицына. Напомним, что еще несколько лет назад ходили слухи о романе артистки с Павлом.

В соцсетях актрисы есть фотографии девочки. Однако об отце ее Софья никогда не распространялась. Недавно, как стало известно журналистам, маленькую Мию крестили в одном из московских храмов. На таинстве была семья Табакова, вдова артиста Марина Зудина, мама девочки и самые близкие друзья.

Журналисты дозвонились до Павла, который не стал отрицать, что у него есть дочь. Актер заявил, что сейчас "с дочерью он не проживает", говорится в сообщении.

У Павла Табакова сейчас – новая любовь, пишут СМИ. Весной он впервые вышел в свет со своей девушкой, Ксенией Ермоленко.