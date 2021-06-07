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Сегодня, 7 июня, новостные ленты разорвала новость о том, что у сына
легендарного артиста Олега Табакова появился ребенок. Теперь мать Павла Марина
Зудина подтвердила данную информацию. 25-летний продолжатель звездной династии
растит девочку по имени Миа.
Мать новоиспеченного отца сообщила, что малышка появилась на свет еще прошлым летом. Девочка стала плодом любви Павла Табакова и артистки Софьи Синицыной. По некоторым данным, молодые люди находились в отношениях с 2017 года.
После того, как новость просочилась в прессу, Марина Зудина решила больше не скрывать радостную весть. Она рассказала, что ее сын уже успел покрестить свою дочку. При крещении она получила имя Марина.
Такими откровениями артистка поделилась в беседе с корреспондентами журнала Hello. При этом давать более подробные комментарии знаменитость отказалась. Зудина подчеркнула, что рождение ребенка является частью личной жизни молодых родителей. Они не хотят афишировать детали своих отношений и предпочитают скрывать личное от вездесущих фанатов и журналистов.
Примечательно, что Мария полностью поддерживает Павла и Софию в таком решении. Она напомнила, что сама до пяти лет запрещала фотографировать Пашу и стремилась оградить его от внимания журналистов.
Впрочем, по некоторым данным, Табаков уже обзавелся новой возлюбленной. Ходят слухи, что артист встречается с девушкой по имени Ксения. Так что, возможно, теперь маленькая Миа живет только с матерью.
К слову, недавно Зудина показала архивное фото Олега Табакова с маленькой дочерью. На снимке звездные родители наслаждались времяпровождением с наследницей.
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