Артист признался, что счастлив рядом с избранницей

Солист группы Little Big Илья Прусикин высказался об отношениях с Софьей Таюрской. По словам исполнителя, их роман начался после дружбы продолжительностью в пять лет.

Откровения Прусикина прозвучали в эфире Ютуб-проекта известного блогера Данилы Поперечного "Без души". Илья признался – ни он, ни Софья не рассматривали друг друга в качестве партнеров. Но однажды произошел инцидент, который изменил жизнь обоих.

Как-то раз артисты присутствовали на одной вечеринке. Внезапно между ними вспыхнула страсть, что привело к близости.

"Это первый случай в моей жизни, когда отношения начинаются не с ухаживаний. Между нами сразу была любовь", – отметил Прусикин.

После того, как общественность узнала о романе Ильи и Софьи, девушку сразу же "наградили" клеймом разлучницы. Дело в том, что до этого певец состоял в браке с Ириной Смелой. В 2017 году у пары родился сын Добрыня. А в 2019 году супруги столкнулись с проблемами в отношениях.

Некоторые считают, что расколу брака поспособствовала именно Таюрская. Однако лидер группы заявил – эти слухи не соответствуют действительности.

Прусикин подтвердил версию, озвученную Софьей во время интервью с Ксенией Собчак – мол, с женой он расстался в 2019 году, а в 2020 году они с Таюрской начали встречаться. Артист акцентировал внимание на том, что на момент начала романа оба были свободны.

Илья признался – рядом с коллегой он чувствует себя абсолютно счастливым. Возлюбленные и работают вместе, и строят отношения.

Ранее эксперт по лжи проанализировала интервью Таюрской и пришла к выводу, что солистка обманула народ.