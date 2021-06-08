Что сейчас происходит с потерявшей сына Моргуновой

Что сейчас происходит с потерявшей сына Моргуновой
Светлана Моргунова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Легендарный диктор отказывается от предложений о работе

Ангелина Вовк рассказала о состоянии радиоведущей Светланы Моргуновой. После смерти сына Максима народная артистка СССР перестала выходить на связь.

Напомним, трагедия в семье Светланы Михайловны произошла 19 мая прошлого года. Ее единственный наследник скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Смерть Максима сильно подкосила Моргунову.

На данный момент диктор находится под присмотром невестки и внучек. Также за артисткой ухаживает сиделка.

В интервью "Собеседнику" Вовк заявила, что не общается со Светланой Михайловной. Телеведущая добавила – она не может ничем помочь своей коллеге.

"У нее довольно крутой характер. Да и много на нее обрушилось в последнее время", – объяснила Ангелина Михайловна.

Вовк отметила – 81-летнюю Моргунову не раз приглашали на телевидение, однако она отказывалась. Скорее всего это связано с тем, что Светлана Михайловна окончательно не оклемалась после потери сына.

Моргунова появилась на свет в 1940 году. Радиоведущая училась в театральной студии при театре имени Моссовета. В 1961 году она стала диктором Центрального телевидения СССР. Артистка вела такие популярные в то время передачи, как "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

Ранее появилась информация, что свою помощь потерявшей сына Моргуновой предложил Андрей Малахов. По словам тележурналиста Владимира Березина, телеведущий звонил ему и интересовался состоянием Светланы Михайловны. 

По заявлениям знакомых, потеря сына сильно сказалась на состоянии советского диктора. Ходили слухи, что Моргунова справлялась с горем с помощью алкоголя. Позже сама телезвезда рассказала о своем состоянии.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Байден дал Зеленскому обещание перед встречей с Путиным

Американский президент снизошел до разговора с украинским коллегой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей