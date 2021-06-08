Легендарный диктор отказывается от предложений о работе

Ангелина Вовк рассказала о состоянии радиоведущей Светланы Моргуновой. После смерти сына Максима народная артистка СССР перестала выходить на связь.

Напомним, трагедия в семье Светланы Михайловны произошла 19 мая прошлого года. Ее единственный наследник скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Смерть Максима сильно подкосила Моргунову.

На данный момент диктор находится под присмотром невестки и внучек. Также за артисткой ухаживает сиделка.

В интервью "Собеседнику" Вовк заявила, что не общается со Светланой Михайловной. Телеведущая добавила – она не может ничем помочь своей коллеге.

"У нее довольно крутой характер. Да и много на нее обрушилось в последнее время", – объяснила Ангелина Михайловна.

Вовк отметила – 81-летнюю Моргунову не раз приглашали на телевидение, однако она отказывалась. Скорее всего это связано с тем, что Светлана Михайловна окончательно не оклемалась после потери сына.

Моргунова появилась на свет в 1940 году. Радиоведущая училась в театральной студии при театре имени Моссовета. В 1961 году она стала диктором Центрального телевидения СССР. Артистка вела такие популярные в то время передачи, как "Голубой огонек" и "Утренняя почта".

Ранее появилась информация, что свою помощь потерявшей сына Моргуновой предложил Андрей Малахов. По словам тележурналиста Владимира Березина, телеведущий звонил ему и интересовался состоянием Светланы Михайловны.

По заявлениям знакомых, потеря сына сильно сказалась на состоянии советского диктора. Ходили слухи, что Моргунова справлялась с горем с помощью алкоголя. Позже сама телезвезда рассказала о своем состоянии.