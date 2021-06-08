Певица вспомнила, как ее подставила актриса

10 июня Аиде Ведищевой исполняется 80 лет. По этому случаю певица дала интервью"Экспресс Газете", в котором откровенно рассказала о конфликте с Натальей Варлей.

Примечательно, что Ведищева пела за Варлей в кинокартине "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Она исполнила композицию под названием "Песенка о медведях".

Певица отметила – Наталья Владимировна часто говорит, что у Александра Зацепина есть две музы. По словам актрисы, особую роль в жизни композитора сыграли она и Аида Семеновна. Однако такое заявление исполнительница считает неискренним.

Как-то раз обеих знаменитостей пригласили на юбилей Зацепина. Ведищева собиралась исполнить для именинника свои песни. Когда она прибыла на место, то узнала, что Варлей опередила ее и начала петь те же самые композиции.

Подобный поступок кинозвезды возмутил артистку. Чтобы сгладить возникшее напряжение, композитор вывел Аиду Семеновну на сцену и перед всеми собравшимися сообщил, что она поет лучше актрисы. Ведищевой стало невероятно стыдно за происходящее.

Исполнительница напомнила, что звезда "Кавказской пленницы…" по профессии является акробаткой.

"Я акробатикой не занимаюсь, так зачем она лезет в мое дело?" – задалась вопросом певица.

Аида Семеновна добавила, что в легендарном фильме Варлей практически ничего не делала. Песни за Наталью Владимировну исполняли другие звезды, а озвучивала ее Надежда Румянцева. Якобы у артистки имелись проблемы с дикцией.

В мае этого года стало известно о том, что Варлей попала в больницу.