Сидит в тюрьме и переживает за театр: как живет Ефремов спустя год после ДТП

Фото: Материал предоставлен пресс-службой суда. Скриншоты с видео/АГН Москва Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Материалы предоставлены пресс-службой суда./АГН Москва
Артист часто думает о "Современнике"

Ровно год назад актер Михаил Ефремов устроил в центре Москвы смертельное ДТП. Сестра артиста, Анастасия Ефремова, рассказала о том, как знаменитость проводит свои тюремные будни.

По словам Анастасии, Михаил загружен работой так, что едва успевает отвечать на все "тысячи писем". Однако, судя по всему, актер смог сохранить часть прежнего себя.

Стал "дядей Мишей"

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Изначально звезде было тяжко в колонии, но постепенно Ефремов адаптировался. В окружении Михаила заявили, что теперь актер говорит, что в тюрьме жить можно – а кому-то, может, даже необходимо. И заключенные, и администрация хорошо относятся к артисту. Начальство даже называет его "дядей Мишей".

Переживает за театр

Фото: Материал предоставлен пресс-службой суда. Скриншоты с видео/АГН Москва

Как утверждает Анастасия, брат каждый раз вспоминает в разговорах "Современник". То велит сестре не ходить в театр, то просит, чтобы она написала аналитическую статью. Про свою жизнь же знаменитость не говорит. Артист отмахивается: мол, больше всего беспокоит судьба отцовского детища.

Устает от работы

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Михаил, рассказывает Анастасия, устает от монотонной рабочей деятельности: после тяжелого дня приходит в изнеможении в барак, а сил на письма не остается – ему написывают тысячи людей. Осужденный просит поддерживать связь с поклонниками сестру.

Следит за происходящим в мире

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ефремов в курсе всех новостей – о чем-то узнает из писем, многое ему рассказывают по телефону. Анастасия сама постоянно высылает брату по электронной почте письма и рассказывает о новых премьерах в мире кино и театра, сообщает StarHit.

Хранит надежду на УДО

Фото: Материалы предоставлены пресс-службой суда./АГН Москва

Артист по-прежнему очень рассчитывает на кассацию. Родственники переживают за Ефремова: никто не уверен, что тому удастся полностью отсидеть весь срок. Несмотря на хорошие отношения с начальством и сокамерниками, актеру до сих пор приходится весьма непросто, утверждает Анастасия.

"Не выдержит он там семь лет! Вот год уже прошел, грустная годовщина", – причитает Ефремова.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Михаила Ефремова отвезли в Москву на дачу показаний.

Егор МАЛКОВ

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