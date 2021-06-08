Новый худрук начал "чистку" театра после смерти Джигарханяна - СМИ

Новый худрук начал "чистку" театра после смерти Джигарханяна - СМИ
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
"Старые" артисты переживают за свою судьбу

После смерти Армена Джигарханяна должность худрука его театра досталась Сергею Газарову. Стало известно, что в культурном учреждении произошел ряд изменений.

Так, Газаров снял с репертуара несколько постановок. Также Сергей уволил своего заместителя Елену Гильванову. До его вступления в должность женщина работала директором Театра Джигарханяна. Новый художественный руководитель объяснил, что они с бывшей коллегой не смогли найти общий язык.

Появился новый спектакль под названием "Балалайкин и компания". Сыграть в нем Газаров пригласил Даниила Спиваковского и Сергея Чонишвили, передает "Комсомольская Правда".

По имеющимся данным, Сергей не стал занимать кабинет Армена Борисовича. Свое рабочее место мужчина оборудовал в филиале театра, который находится на станции метро Спортивная.

В планах у Газарова – отремонтировать основную сцену. Сообщается, что во время проведения работ актеры будут выступать на выездных площадках.

Подобные изменения заставили "старых" артистов переживать за свою судьбу. В соответствии с контрактом, многие могут работать в театре до конца сезона. Что будет потом – неизвестно.

На данный момент никто из актеров не лишился своей должности. Однако худрук уже провел беседы с членами труппы.

Можно предположить, что Газаров стремится создать собственную команду. Ожидается, что в скором времени в театре появятся новые лица.

Напомним, Армена Борисовича не стало 14 ноября 2020 года. Артисту было 85 лет. 

Ранее друг Джигарханяна прокомментировал скандал, разразившийся вокруг его могилы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

В Крыму резко отреагировали на просочившуюся с Украины воду

Новость о попадании ресурса в крымские водоемы оказалась ложной

Байден дал Зеленскому обещание перед встречей с Путиным

Американский президент снизошел до разговора с украинским коллегой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей