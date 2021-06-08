"Старые" артисты переживают за свою судьбу

После смерти Армена Джигарханяна должность худрука его театра досталась Сергею Газарову. Стало известно, что в культурном учреждении произошел ряд изменений.

Так, Газаров снял с репертуара несколько постановок. Также Сергей уволил своего заместителя Елену Гильванову. До его вступления в должность женщина работала директором Театра Джигарханяна. Новый художественный руководитель объяснил, что они с бывшей коллегой не смогли найти общий язык.

Появился новый спектакль под названием "Балалайкин и компания". Сыграть в нем Газаров пригласил Даниила Спиваковского и Сергея Чонишвили, передает "Комсомольская Правда".

По имеющимся данным, Сергей не стал занимать кабинет Армена Борисовича. Свое рабочее место мужчина оборудовал в филиале театра, который находится на станции метро Спортивная.

В планах у Газарова – отремонтировать основную сцену. Сообщается, что во время проведения работ актеры будут выступать на выездных площадках.

Подобные изменения заставили "старых" артистов переживать за свою судьбу. В соответствии с контрактом, многие могут работать в театре до конца сезона. Что будет потом – неизвестно.

На данный момент никто из актеров не лишился своей должности. Однако худрук уже провел беседы с членами труппы.

Можно предположить, что Газаров стремится создать собственную команду. Ожидается, что в скором времени в театре появятся новые лица.

Напомним, Армена Борисовича не стало 14 ноября 2020 года. Артисту было 85 лет.

Ранее друг Джигарханяна прокомментировал скандал, разразившийся вокруг его могилы.