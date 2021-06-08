Ведущего "Пусть говорят" госпитализировали после эфира с избиением Фирсова

Ведущего "Пусть говорят" госпитализировали после эфира с избиением Фирсова
Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
Врачи опасаются за его здоровье

Дмитрий Борисов попал в больницу – последние три дня телеведущий испытывал недомогание. У него обнаружили коронавирус.

Как пишет телеграм-канал Mash, у телеведущего имеются все симптомы инфекционного заболевания. До этого он лечился своими силами, но состояние не улучшалось. Врачи из опасений о его здоровье приняли решение о госпитализации, поскольку Борисов страдает хроническими заболеваниями, которые могут негативно сказаться на его состоянии.

В какое именно заведение попал ведущий не сообщается. Официального подтверждения информации о госпитализации ни от него, ни от его представителей также не поступало.

Накануне в эфир вышел выпуск передачи "Пусть говорят", посвященный предполагаемому избиению вдовца Легкоступовой Юрия Фирсова. Ничего не указывало на признаки недомогания у телеведущего. По официальной информации, программа выходит на "Первом" день в день.

Роман ИГНАТОВ

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